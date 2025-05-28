"Признак моральной паники на рынке": российские книжные магазины получили список книг для уничтожения

Би-би-си узнала, что в российские книжные магазины поступило письмо со списком из 37 книг издательств «Рипол Классик» и «Дом историй». Их поставщик попросил вернуть или уничтожить оставшийся тираж этих книг «во избежание неблагоприятных последствий». В список попали произведения Славоя Жижека, Виктора Ерофеева и Рю Мураками.

В распоряжении Би-би-си оказалось письмо, отправленное 26 мая в российские книжные магазины компанией «Торговый дом БММ» (с ним аффилированы издательства «Рипол Классик» и «Дом историй»). Получение письма подтвердили Би-би-си сотрудники двух книжных магазинов.

В письме компания попросила «незамедлительно прекратить реализацию и возвратить» книги из своего списка — в нем 37 названий — «либо уничтожить оставшиеся экземпляры, представив письменное подтверждение уничтожения». Сделать это «Торговый дом БММ» потребовал «во избежание неблагоприятных последствий» в связи с подозрениями, что в книгах есть информация, «несоответствующая требованиям российского законодательства».

В список среди прочих попали американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Джеффри Евгенидес (с книгами «Девственницы-самоубийцы» и «Средний пол»), философ Славой Жижек с книгой «Шутки Жижека», несколько книг писателя Виктора Ерофеева — в частности, «Русский апокалипсис» и «Энциклопедия русской души». Письмо подписано гендиректором «БММ» Анастасией Никитановой, она в ответ на просьбу Би-би-си о комментарии повесила трубку. На сообщения в мессенджерах Никитанова не ответила.

«Проверили список, у нас таких книг сейчас нет. Если б были, то проверили, бы, что с ними не так. Почему издательство эти книги выбрало, я понятия не имею. У страха глаза велики, и это признак моральной паники, которая сейчас охватила рынок», — сказал Би-би-си сотрудник одного из российских книжных магазинов.

Книги, указанные в списке «БММ», изданы двумя московскими издательствами — «Рипол Классик» и «Дом историй», и они, и торговый дом тесно связаны друг с другом. Сооснователем «БММ» был Борис Макаренков. В интервью он называл себя «потомственным книжником», его отец — известный издатель Сергей Макаренков — глава и один из бенефициаров «Рипол Классик». Макаренков-младший работал в «Риполе» главным юристом, а также возглавлял российскую команду шведского книжного сервиса Storytel. После начала полномасштабного вторжения в Украину Storytel покинул Россию, и Борис Макаренков с командой издательство «Дом историй». Макаренков-младший владеет компанией «Эвербук» — по данным «Коммерсанта», это юридическое лицо «Дома историй».

«Я думаю, это связано с законом об ЛГБТ, скорее всего, это так. Это надо уточнить у „БММ", я только что из отпуска вернулся, поэтому не могу вам четко объяснить, что там произошло, — сказал Би-би-си Сергей Макаренков. — Я думаю, это такая же история, как списки „Эксмо" и так далее. Такие списки везде сейчас будут фигурировать, совершенно нормальная история».

Макаренков обещал уточнить информацию о списке, но на момент публикации на связь так и не вышел. Борис Макаренков сказал Би-би-си, что он лишь миноритарный акционер «БММ» и не в курсе ситуации.

Письмо «БММ» со списком книг на изъятие из продажи или уничтожение появилось на фоне громкого уголовного «дела издателей» об «ЛГБТ-экстремизме». 15 мая суд в Москве отправил под домашний арест менеджеров издательств Popcorn Books и Individuum, которые входят в крупнейшую в России издательскую группу «Эксмо». Поводом для преследования послужила книга «Лето в пионерском галстуке» и другие книги, которые силовики сочли «пропагандой ЛГБТ». В «БММ», по словам двух собеседников Би-би-си на книжном рынке, работал один из 11 фигурантов «дела издателей» — директор по продажам Individuum Павел Иванов.

Неопределенная формулировка в письме «БММ» о «возникновении подозрений» связана с тем, насколько размыто написан закон о «пропаганде ЛГБТ». Издатели предупреждали о рисках еще в 2022 году. Об отсутствии «внятной расшифровки» терминов «пропаганда» и «демонстрирование» в связи с новыми запретами говорил тогда РБК и глава «Рипол Классик» Сергей Макаренков. Сам он тогда оценил долю произведений с темой ЛГБТ в портфеле «Рипол Классик» менее чем в 3%. Но его коллега из группы «Эксмо» Олег Новиков был более пессимистичен — он прогнозировал, что под угрозой до 50% наименований книг на российском рынке.

При участии Сергея Горяшко