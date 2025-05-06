Неудачное восстание и тайное предательство: вышел новый тизер последнего сезона "Игры в кальмара"

В Сеть вышел тизер последнего, третьего сезона популярного корейского сериала "Игра в кальмара". Показ сезона начнется с 27 июня, передает NUR.KZ.

Тизер нового сезона появился на официальном канале Netflix в YouTube. За семь часов видео набрало уже более двух с половиной миллионов просмотров.

"Неудачное восстание, смерть друга и тайное предательство", - так начинается описание сезона от Netflix.

Как информирует киностудия, третий и последний сезон популярного сериала, действие которого разворачивается после кровавого финала второго сезона, застает Ки Хуна, также известного как Игрок 456, "в самой низкой точке".

"Но Игра Кальмара не останавливается ни перед кем, поэтому Ки Хуну придется сделать несколько важных выборов перед лицом всепоглощающего отчаяния - он и выжившие игроки оказываются втянутыми в более смертельные игры, которые проверяют решимость каждого. С каждым раундом их выбор приводит к все более серьезным последствиям.

Тем временем Ин Хо возобновляет свою роль Подставного лица, чтобы приветствовать таинственных VIP-персон, а его брат Джун Хо продолжает поиски неуловимого острова, не подозревая, что среди них есть предатель.

Примет ли Ки Хун правильные решения, или Подставной игрок наконец сломает его дух?" - говорится в описании сезона.

Режиссер Хван Дон Хек, вошедший в историю на 74-й церемонии вручения премии Primetime Emmy, став первым азиатом, победившим в номинации "Лучшая режиссура драматического сериала", снова руководит сериалом как режиссер, сценарист и продюсер.

В 3 сезоне снимаются Ли Джон-джэ, Ли Бен-хон, Им Шиван, Кан Ха-ныль, Ви Хаджун, Пак Гю Ен, Пак Сон Хун, Ян Дон Гын, Кан Э Сим, Чо Юри, Чхэ Гук Хи, Ли Дэвид, Ро Джэ Вон и Чон Сок Хо, а также Пак Хи-сун в специальном выпуске.

Пользователи Сети активно обсуждают предстоящий сезон в комментариях.

"Здорово, что не нужно ждать новый сезон 3 года", "Я уже понимаю, что сезон будет душераздирающим", "В этом тизере вообще нет ни одного диалога, но при этом он буквально кричит о хаосе, предательстве и кровопролитии… 3-й сезон собирается просто уничтожить нас морально и эмоционально. Я не готова, но в то же время… мне это нужно", "Кровь, музыка, атмосфера и крик в конце. От всего в этом тизере у меня мурашки по коже", - написали люди под видео с тизером.

Напомним, сериал "Игра в кальмара" стал хитом на Netflix. Острый сюжет, отличная игра актеров и талант режиссера Хван Дон Хека обеспечили ему мировой успех. О сюжете, актерах, премиях, полученным сериалом, и интересных фактах о нем читайте в нашем материале.

Добавим, что в 2021 году видеоролики об "Игре в кальмара" стали самыми просматриваемыми на YouTube, обогнав предыдущего лидера "Игру престолов" от HBO.

Тогда же популярный ютубер воссоздал "Игру в кальмара" в реальной жизни, где победителю игр должны были выплатить 456 тыс. долларов, а алматинцы смогли увидеть знакомых персонажей из популярного сериала Netflix и даже получить карточку с приглашением в игру.