Режиссер фильма "Один дома 2" заявил, что боится вырезать сцену с Трампом из-за депортации

Режиссер фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Крис Коламбус хотел бы вырезать сцену с участием Дональда Трампа, но боится депортации, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Режиссер Крис Коламбус признался, что камео Дональда Трампа в "Один дома 2" стало проклятием для франшизы. Его слова приводит издание.

"Это стало тем, о чем я жалею. Настоящей обузой. Я просто хотел бы, чтобы этого не было. Но я не могу это вырезать. Если я это сделаю, меня, вероятно, вышлют из страны", - отмечает режиссер.

Коламбус, который имеет итальянские корни, опасается, что ему придется "вернуться в Италию", если он все же решит удалить эпизод.

"Меня посчитают неподходящим для жизни в Соединенных Штатах", - отмечает Коламбус.

Ранее, как пишет издание, Коламбус сообщал, что участие нынешнего президента США во второй части фильма "Один дома" было его обязательным условием - так съемочная команда могла получить разрешение снимать сцены в отеле, который на тот момент принадлежал Дональду Трампу.

Трамп, по словам Коламбуса, буквально силой "прорвался в фильм". Он утверждал, что Трамп сказал ему: "Единственный способ, которым ты сможешь использовать Plaza, - это если я буду в фильме".

Добавим, что этому спорному моменту давал разъяснение и сам Дональд Трамп, опубликовав в конце 2023 года целый пост в соцсети Truth Social.

"30 лет назад режиссер Крис Коламбус и другие умоляли меня сыграть эпизодическую роль в "Один дома 2". Создатели фильма арендовали отель "Плаза" в Нью-Йорке, которым я тогда владел. Я был очень занят и не хотел участвовать в съемках, но они были очень милы, но прежде всего - настойчивы. В итоге я согласился, а остальное - уже известная всем история", - отмечал в посте Трамп.

Отметим, что еще в 2021 году, после того, как Twitter и ряд других соцсетей заблокировали аккаунт Дональда Трампа. В Сети стал набирать популярность призыв убрать камео президента США из фильма "Один дома 2". И актер Маколей Калкин поддержал это предложение.

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Напомним, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, которые состоялись в ноябре прошлого года. Однако в соответствии с законодательством США, новоизбранный президент официально вступает в должность спустя несколько месяцев после выборов.

Для Трампа это уже второй президентский срок. Впервые он занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год.

В январе этого года Трамп принес присягу президента США и начал свой четырехлетний срок главы Белого дома.