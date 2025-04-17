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Первый в Казахстане сериал для незрячих и слабовидящих представил Седьмой канал

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"Дем. Соңғы үміт"
"Дем. Соңғы үміт". Постер к фильму: 7 канал

Седьмой канал представил первый в Казахстане телесериал, полностью адаптированный для незрячих и слабовидящих зрителей - "Дем. Соңғы үміт", передает NUR.KZ.

Медицинская драма рассказывает о врачах-онкологах, их борьбе за жизнь пациентов и месте надежды в самых тяжелых диагнозах.

Сериал состоит из 12 серий, и при его создании Седьмой канал поставил задачу сделать контент максимально доступным для самой широкой аудитории.

Классическая телевизионная версия - в эфире телеканала. Короткая вертикальная адаптация - в виде серий по две минуты доступна в социальных сетях. Аудиоверсия с тифлокомментариями - для инклюзивной аудитории.

"Сегодня контента для инклюзивной аудитории практически нет. Поэтому люди с нарушениями зрения зачастую вынуждены обращаться к зарубежным продуктам - у них нет возможности смотреть отечественные.

Чтобы дать возможность и этой аудитории смотреть отечественные сериалы, мы начали сопровождать их аудиокомментариями. Таким образом, создавая сериал, мы стремимся к тому, чтобы каждый мог смотреть его в удобном для себя формате", - говорит Генеральный директор Седьмого канала Илхам Ибрагим.

Авторы отмечают, что не делят зрителей на “особенных” и “обычных” и планируют продолжать работать в этом направлении.

"Сейчас часто говорят, что казахстанские сериалы активно развиваются, но у нас нет возможности их полноценно воспринимать. Если бы и другие каналы поддержали такую инициативу, мы были бы очень рады", - говорит Далида Хасан, член Казахского общества слепых, тифлопедагог.

"У меня слабое зрение, а мои друзья - полностью незрячие - тоже хотят ходить с нами в кино. Мы идем, садимся рядом, и я стараюсь комментировать. Но иногда им неудобно спрашивать, а мне - неловко комментировать вслух, чтобы не мешать другим.

Ваша адаптированная версия - это находка: человек может сам “увидеть” все происходящее. Мы очень рады", - рассказал Сексенбай Исильбаев, член президиума и правления Казахского общества слепых.

Все серии сериала "Дем. Соңғы үміт" будут выходить в адаптированном формате на YouTube-канале @TheSevenChannel.

На данный момент доступна первая серия, а новые эпизоды будут публиковаться ежедневно - по одной серии в день.

Режиссером проекта выступил Асет Жумакан. Продюсер - Ерсин Айтмукаш.

Напомним, ранее Седьмой канал представил Shorts Drama - первый вертикальный короткий сериал в TikTok, ориентированный на молодую аудиторию. Сегодня телеканал делает акцент на создании инклюзивного контента, доступного для людей с нарушениями зрения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2236686-pervyy-v-kazahstane-serial-dlya-nezryachih-i-slabovidyashchih-predstavil-sedmoy-kanal/