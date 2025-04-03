Фильм о пострадавших от насилия женщинах "Кызыл дамбал" выйдет на экраны кинотеатров 24 апреля

Мелодрама "Кызыл дамбал»" - новая работа прославленного казахстанского режиссера Амира Каракулова – выйдет в широкий кинотеатральный прокат 24 апреля, передает NUR.KZ.

Кинолента расскажет о нескольких женщинах, пострадавших от домашнего насилия. Для того, чтобы наказать своих обидчиков, они объединились в неуловимую "банду". Фирменным знаком группировки стали красные шаровары, в которых женщины и вершили свою месть.

Идея воплотить на киноэкране события, которые произошли в 70-х годах прошлого века, родилась в недрах мастерской Каракулова, и принадлежит его ученице и со-режиссеру Асылкан Алишеровой.

"В прошлом году мы уже прошли основной курс, каждый снял по короткому метру, и все вместе искали идею для полного метра. И тут я вспомнила историю о девушках в красных штанах. В один момент мы поняли, что это очень актуальная история, и Амир Булатович предложил мне взяться за ее разработку вместе с ним", - рассказала режиссер фильма Асылкан Алишерова.

"Вместе с Ермеком Шинарбаевым я снимал фильм "Место на серой треуголке", но это было очень давно, и там я играл вспомогательную роль, Шынарбаев больше занимался процессом съемки. Я, если честно, больше мешал, чем помогал. А здесь было очень интересно, я все время ориентировался на Асылкан.

Мне было важно, чтобы она играла в проекте "первую скрипку", чтобы ее боевой характер передавался и героиням фильма, и общему настроению картины. Со своей стороны, я хотел, чтобы в нем была заложена важная, злободневная и страшная действительность, но через призму юмора, молодости и любви", - рассказал режиссер Амир Каракулов.

Действие фильма из 70-х годов прошлого века было решено перенести в нулевые годы. Съемки проходили в Талгарском районе.

Главные роли в картине исполнили молодые актрисы Диана Султангазина, Гульмира Хасанова, Жансая Құрманқызы, Алия Маулымхан, Динара Әліқұл, а также актеры Ержан Жаманкулов и Салим Балгазин.

По словам Амира Каракулова, кастинг для фильма был масштабным.

"Мы много искали, были хорошие актрисы, были не очень хорошие актрисы, но именно главную героиню мы не находили. Тогда мы поехали в этно-аул Gunny и сняли постер, чтобы от чего-то оттолкнуться.

На постере стояла девочка в середине, и кто-то из нас сказал: "Давайте ее привезем, посмотрим". Это было, знаете, как утопающий за соломинку. Когда она пришла и стала играть, мы все вдруг поняли, что вот она — главная героиня", - вспоминает режиссер.

Асылкан Алишерова добавляет что все девушки, сыгравшие главных героинь - это каскадеры из группы Sarbaz rukhy. Они прошли курс актерского мастерства от Жанны Куанышевой и Гульжан Тузельбаевой, и великолепно справились со своими ролями.

Любимый "злодей" казахстанских режиссеров Ержан Жаманкулов и в "Кызыл дамбал" сыграл отрицательного персонажа - "базаркома"» по имени Карабай. Его герой держит в страхе и повиновении не только маленький сельский рынок, но и свою жену Динару, а также ее младшую сестру Асель. У девушек нет родителей, их воспитывала бабушка, и после ее смерти они оказались совершенно беззащитны перед постоянными издевательствами со стороны Карабая.

Актер театра АРТиШОК Салим Балгазин сыграл местного участкового Армана, со школьной скамьи влюбленного в Асель, и пытающегося ее защитить.

"Мне кажется, что важно и мужчинам, и женщинам увидеть этот фильм, и нам предстоит большой диалог", - поделился Амир Каракулов.

"За годы, прошедшие с 70-х годов прошлого века, тема насилия не изменилась. Эта тема также актуальна и болезненна", - поддержала своего со-режиссера Асылкан Алишерова.

Мелодрама «Кызыл дамбал» в прокате с 24 апреля.