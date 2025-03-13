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"Air Astana усиливает контроль": авиакомпания обратилась к пассажирам из-за пауэрбэнков

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Люди в салоне самолета
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Air Astana предупредили пассажиров о том, что контроль за перевозкой литиевых батарей на борту самолета будет усилен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как сообщается в Telegram-канале авиакомпании, с сегодняшнего дня Air Astana "усиливает меры контроля за перевозкой литиевых батарей и устройств, содержащих их". Отмечается, что это сделано в целях повышения безопасности полетов.

В авиакомпании напомнили, что согласно уже действующим политике и правилам, запасные батареи, включая пауэрбанки и электронные устройства для курения, разрешены к перевозке только в ручной клади. Если ручная кладь должна быть сдана в багаж, пассажир обязан заранее извлечь из нее все запасные батареи.

"Действующие правила требуют, чтобы емкость батарей не превышала 100 Втч. Батареи от 100 до 160 Втч допускаются к перевозке только с предварительным одобрением авиакомпании, при этом их количество не должно превышать двух на одного пассажира. Перевозка батарей емкостью выше 160 Втч запрещена.

Емкость батарей подлежит проверке, а их транспортировка без маркировки или соответствующего сертификата не допускается", - разъяснили в авиакомпании.

Также в Air Astana напомнили, что литиевые батареи, внешние аккумуляторы и электронные устройства для курения должны находиться в ручной клади и размещаться на багажных полках в салоне самолета.

"Использование батарей для зарядки других устройств, а также зарядка самих батарей на борту строго запрещены", - сказано в сообщении.

Напомним, в августе 2023 года в Казахстане утвердили обновленный список предметов, запрещенных к перевозке в салоне самолета или в багажном отделении.

Также в аэропорту Астаны казахстанцам разъяснили, почему при досмотре пассажиров иногда просят разуться. Отмечалось, что тщательно досматривают лишь 10% пассажиров.

Кроме того, мы писали, что у пассажира, летевшего из Алматы в Бишкек, взорвалось в аэропорту портативное зарядное устройство. Ситуацию прокомментировал Комитет гражданской авиации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2227701-air-astana-usilivaet-kontrol-aviakompaniya-obratilas-k-passazhiram-iz-za-pauerbenkov/