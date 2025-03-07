Компания Илона Маска потеряла связь с ракетой Starship во время испытательного полета

Космическая компания Илона Маска SpaceX провела восьмой испытательный запуск ракеты Starship. Ракета успешно приземлилась, но после связь с ней была потеряна, передает NUR.KZ.

Запуск ракеты транслировался в прямом эфире в аккаунте SpaceX в соцсети Х.

Судя по опубликованным на странице видеороликам, через несколько минут после запуска две части ракеты разделились, как и планировалось.

Сама ракета-носитель Super Heavy успешно вернулась на стартовую площадку. Там ее подхватили с помощью механических манипуляторов.

Однако вскоре после успешного старта связь с кораблем была потеряна.

Представители компании сообщили, что во время запуска Starship произошел быстрый незапланированный демонтаж ракеты, и связь была потеряна.

"Наша команда немедленно начала координировать действия с должностными лицами по безопасности для реализации заранее запланированных мер реагирования на непредвиденные обстоятельства.

Мы рассмотрим данные сегодняшнего летного испытания, чтобы лучше понять первопричину. Сегодняшний полет поможет извлечь уроки для повышения надежности Starship", - говорится в сообщении компании в соцсети Х.

Отметим, что во время последнего запуска ракета компании SpaceX взорвалась через несколько минут после начала испытаний. Из-за этого в США изменили расписание авиарейсов.

А предпоследний запуск ракеты Starship состоялся в ноябре прошлого года, вместе с главой SpaceX Илоном Маском за событием наблюдал избранный президент США Дональд Трамп.

В июне прошлого года сообщалось, что ракета-носитель с прототипом Starship впервые успешно приводнилась в Индийском океане в ходе испытательного запуск.

Добавим, что запуск ракеты Starship является частью стратегии SpaceX, которая в перспективе планирует отправлять людей на Луну и, в конечном итоге, на Марс. В июне прошлого года SpaceX спустя несколько месяцев попыток получила разрешение регулирующих органов на полеты.

В ноябре 2023-го ракета SuperHeavy вывела Starship в космос. Планировалось, что корабль должен совершить оборот вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов. Однако связь с кораблем пропала приблизительно через восемь минут после старта. После этого, как сообщила SpaceX, была запущена функция самоуничтожения Starship.

А в ходе первых испытаний, которые состоялись в апреле 2023 года, Starship должна была совершить почти полный оборот вокруг земного шара, но она взорвалась через четыре минуты после старта.