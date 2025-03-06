Морской лед тает рекордными темпами. Ученые подвели итоги жаркой зимы 2024/25

Прошедшая зима в Северном полушарии подтвердила все тревожные тренды глобального потепления. Период с декабря по февраль уступил только прошлогодней зиме в рейтинге самых жарких в истории, а площадь океанического льда у обоих полюсов планеты оказалась самой низкой для конца февраля за все время наблюдений, несмотря на охлаждающий эффект феномена "Ла-Нинья".

Климатический Центр Коперника (C3S) при Евросоюзе сообщил в четверг, что прошедшей северной зимой средняя температура на планете была лишь на 0,05°C ниже прошлогодней. А февраль оказался 19-м из последних 20 месяцев, пробившим рубеж в 1,5°C, защищать который условились все страны мира Парижским соглашением.

"Одно из последствий потепления - таяние морского льда, - сказала замглавы C3S Саманта Берджесс. - Его общая площадь на планете сократилась до исторического минимума".

Произошло это еще за месяц до весны - в начале февраля.

Морской лед в Арктике и Антарктике отражает солнечный свет. Его таяние из-за потепления воздуха ускоряет нагревание океана, что, в свою очередь, ускоряет таяние льдов. Разорвать этот порочный круг сложно.

Ученые утверждают, что с вероятностью 90% главной причиной таяния арктического льда и уменьшения поверхности ледников на планете с 1990 года является деятельность человека.

Чтобы остановить потепление, мир договорился сократить выбросы парниковых газов. Но даже если немедленно нейтрализовать их, накопленного в атмосфере хватит, чтобы последствия ощущались еще несколько столетий, если не тысячелетий - прежде всего это касается температур и уровня океана, а также площади ледового покрова.

Последние годы Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная планета. Дойдет до того, что одним сентябрьским утром там практически не останется льда. Это почти неизбежно случится хотя бы раз до 2050 года при любом сценарии сокращения выбросов, предупреждают ученые.

Прошедшая зима не принесла облегчения. Площадь морского льда у Северного полюса сократилась до минимального для февраля значения и оказалась на 8% ниже средней. Подобный антирекорд Арктика бьет вот уже три месяца подряд.

В Антарктике дела тоже неважные. В феврале морской ледяной покров у берегов Антарктиды оказался на 26% ниже среднего.

Таяние льдов и потепление океана нарушают циркуляцию воды и воздуха на планете. Особенно это заметно в северной Атлантике.

Изменение глобального климата влияет на скорость перемещения теплых поверхностных вод из Карибского моря к европейским берегам и обратное движение холодных подповерхностных на юг. Ученые называют этот океанический конвейер Amoc (Atlantic Meridional Overturning Circulation), а у широкой публики на слуху его ключевой элемент - течение Гольфстрим.

Благодаря ему на северо-западе Европы, прежде всего на Британских островах, климат мягче, чем в тех же широтах на континенте. О том, что Гольфстрим и Amoc в целом ослабевают, ученые неоднократно предупреждали в последние годы.

Замедление циркуляции Amoc ускоряет таяние льдов в Арктике, пресная вода уменьшает соленость северных морей, чем снижает интенсивность погружения охлажденных поверхностных вод и их обратную подповерхностную циркуляцию на юг.

Со своей стороны, общее потепление на планете замедляет сам процесс арктического охлаждения тропических вод, а связанное с ним ослабление ветров уменьшает скорость теплых атлантических течений в обратном направлении.