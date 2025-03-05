Самый большой в мире айсберг сел на мель у берегов Антарктики. Кому и чем это угрожает?

Самый большой в мире айсберг, которому присвоено название Айсберг А23а, застрял на мелководье у отдаленного британского острова Южная Георгия на юге Атлантики, где обитают миллионы пингвинов и тюленей.

Это перевод статьи корреспондентов Русской службы BBC, опубликованной на сайте BBC News. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Айсберг размером примерно в два раза больше Лондона, включая пригороды, похоже, застрял у юго-западных берегов острова и вскоре должен начать разрушаться.

Рыбаки опасаются, что огромные куски льда могут негативно отразиться на жизнедеятельности редких хохлатых пингвинов, кормящихся в этом районе.

Однако учёные, исследующие Антарктиду, говорят, что внутри льдов скрыто огромное количество питательных веществ, которые при таянии, напротив, активизируют жизнь в океане.

«Это все равно, что сбросить питательную бомбу посреди пустыни», — говорит профессор Надин Джонстон из Британской антарктической службы.

«Если он расколется, образовавшиеся айсберги с большой вероятностью будут представлять опасность для судов, передвигающихся в местных водах, и ограничат им доступ к рыболовным угодьям острова», — предупреждает эколог Марк Белшир, консультирующий правительство Южной Георгии.

Посадка на мель — последний поворот в почти 40-летней истории Айсберга А23а, после того как в 1986 году он откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне, второго по размерам в Антарктиде.

Би-би-си отслеживала его маршрут по спутниковым снимкам с декабря, когда он наконец вырвался на свободу после того, как попал в ловушку океанского вихря.

Он двигался на север через участок океана с более теплыми водами, получивший название «аллея айсбергов», но при этом остался на удивление нетронутым.

В течение нескольких дней казалось, что он даже вращался на месте, но в середине февраля ускорился, проходя порядка 30 км в день.

«Неизбежная судьба всех айсбергов — их таяние. Удивительно констатировать, что A23a просуществовал так долго и потерял лишь около четверти своей площади», — сказал профессор Хью Гриффитс в интервью Би-би-си с полярного исследовательского корабля сэра Дэвида Аттенборо, который в настоящее время находится в Антарктиде.

В субботу ледяной колосс высотой 300 метров налетел на мелководный континентальный шельф примерно в 80 км от суши и теперь, похоже, прочно застрял.

«Вероятно, он останется более или менее там, где находится, пока от него не отколются куски», — говорит профессор Эндрю Мейерс из Британской антарктической службы.

Несмотря на свою удивляющую ученых «живучесть», он все же успел за время передвижений заметно потерять в размере. Его изначальная площадь составляла 3900 квадратных километров, сейчас она оценивается в 3234 кв. км.

Вместо сплошной толщи льда под его краями образовались пещеры.

Теперь приливы будут поднимать его вверх и вниз, и местами он будет тереться о континентальный шельф, разрушая и скальные породы, и собственные бока.

«Если нижний слой льда слабый, разъеденный солью, айсберг начнет крошится под давлением и, возможно, уйдет куда-нибудь на более мелкое место», — говорит профессор Мейерс.

Но там, где лед касается шельфа, обитают тысячи крошечных существ, таких как кораллы, морские слизни и губки. «Вся их вселенная сносится массивной глыбой льда, как бульдозером», — говорит профессор Гриффитс.

В краткосрочной перспективе это катастрофично для этих видов, но по словам ученого, это естественная часть жизненного цикла в регионе.

«Там, где айсберг что-то разрушает в одном месте, он обеспечивает питательными веществами и пищей другие места», — добавляет Гриффитс.

Ученые больше беспокоятся за крупных обитателей региона. В 2004 году в районе моря Росса, в тихоокеанском секторе Южного океана, айсберг повлиял на процесс размножения пингвинов, что привело к резкому сокращению их колонии.

Эксперты надеются, что большинству птиц и животных Южной Георгии удастся избежать этой участи.

Но, по словам Питера Фретвелла из Британской антарктической службы, некоторые хохлатые пингвины, которые кормятся на шельфе, где застрял айсберг, все же могут пострадать.

Айсберг разбавляет соленую воду океана пресной, в результате чего уменьшается количество потребляемой пингвинами пищи — в частности, криля.

Они могут перебраться в другие места кормления, но там их придется конкурировать с другими животными, объясняет эколог.

Лед может заблокировать гавани или нарушить судоходство перед началом рыболовного сезона в апреле.

«Это будет самое большое количество льда с айсберга, с которым нам когда-либо приходилось иметь дело во время рыболовного сезона, но мы хорошо подготовлены и обеспечены ресурсами», — говорит Эндрю Ньюман из рыболовной компании Argos Froyanes.

При этом ученые, работающие в Антарктиде, находят все новые доказательства позитивного влияния айсбергов на жизнь океана.

Они объясняют, что частицы и питательные вещества, содержащиеся в разных частях мирового океана, задерживаются в толще льда айсберга, и затем медленно снова попадают в воду.

«Без льда у нас не было бы одних из самых продуктивных в мире экосистем. Он поддерживает огромное количество видов и отдельных животных и кормит самых крупных особей в мире, таких как синий кит», — говорит профессор Гриффитс.

Признаком того, что выброс питательных веществ начался в районе A23a, станет массовое цветение фитопланктона вокруг айсберга. На спутниковых снимках это будет выглядеть как огромный зеленый ореол вокруг ледяной махины, и это явление ожидается в течение следующих недель и месяцев.

По мнению ученых, изменение климата приведет к появлению большего количества айсбергов, поскольку Антарктида нагревается и становится более нестабильной.

Джорджина Раннард, Эрван Риво

Корреспонденты Би-би-си