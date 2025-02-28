"Немедленно оштрафовать хулиганов": драка двух зайцев рассмешила пользователей Казнета (видео)

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) опубликовала редкие кадры - в фотоловушку попали два дерущихся степных зайца, передает NUR.KZ.

"Очередная пара животных попала в фотоловушку, вот только в этот раз ситуация далеко не мирная. Два зайца в объективе фотоловушки у Центра реинтродукции диких копытных АСБК", - отмечается в посте под видео, опубликованном в Instagram.

Следом за видео последовали комментарии пользователей Сети.

"Кипиш устроили", "Немедленно оштрафовать, что за хулиганы!" - комментируют казахстанцы, которых рассмешил конфликт двух животных.

До этого мы писали, что бодающихся горных козлов и стадо диких кабанов сняли на фотоловушку в Казахстане.

Кроме того, заинтересовавшегося камерой снежного барса также сняли крупным планом в ВКО. Также мы писали, что рысь, сибирский козел и орел попали в объектив фотоловушки в ВКО.

Сообщалось также, что тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области. До этого краснокнижного тяньшанского медведя также удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.