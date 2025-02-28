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Акулы растерзали россиянина у берегов Филиппин

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Акула
Акула. Иллюстративное фото: pixabay

Два российских туриста погибли на Филиппинах после того, как их унесло течением. Предполагается, что один утонул, а второго растерзали акулы, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Трагический инцидент произошел к югу от Манилы, в провинции Батангас.

Как сообщили журналистам представители береговой охраны, в четверг, 27 февраля, четверо российских туристов с филиппинским инструктором по дайвингу прибыли на лодке в воды острова Верде. Во время погружения всех пятерых унесло сильным подводным течением.

Двое россиян сумели спастись вместе с инструктором, а двое других туристов пропали без вести. По данным издания, пропавшие – 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов.

Инструктор и прибывшие водолазы немедленно приступили к поискам пропавших туристов. Через час Мелехов был найден без сознания в море, в больнице Батангаса врачи констатировали его смерть.

"Другой российский дайвер был найден во время нападения акул. К сожалению, его правая рука была оторвана, и акулы кружили вокруг него", — рассказали представители береговой охраны.

Спасти его не удалось.

Сейчас ведется расследование гибели туристов.

Напомним, ранее в египетской Хургаде акула приплыла к берегу и утащила одного из отдыхавших. Нападение произошло в районе пляжа "Dream Beach". Погибший был гражданином России.

Это нападение стало не единственным в Хургаде. В прошлом году туристке из Австрии акула откусила руку и ногу. Женщина скончалась от полученных травм. При этом еще одна отдыхающая погибла в районе курорта Сахль-Хашиш.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2224413-akuly-rasterzali-rossiyanina-u-beregov-filippin/