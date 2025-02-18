Умер создатель шоколадной пасты Nutella

Умер итальянский химик и создатель известной шоколадной пасты Nutella Франческо Ривелла - ему было 97 лет. Всю жизнь он посвятил кондитерскому делу.

Химик скончался 14 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

По информации издания, сразу после завершения учебы на химическом факультете Ривелла поступил на службу к семье Ферреро, которые производили шоколад и другие кондитерские изделия в Италии.

Вскоре химик стал соратником Микеле Ферреро - их сотрудничество оказалось успешным, и компания Ferrero стала кондитерским гигантом.

Отмечается, что он стал одним из "отцов" знаменитой во всем мире пасты Nutella - лакомство в этом году отметит 60-летний юбилей.

Сообщается, что Ривелла до выхода на пенсию в 1993 году работал с Микеле Ферреро.

Также отмечается, что химик умер на 10-ю годовщину смерти Микеле Ферреро.

Согласно официальному сайту Ferrero, компания начала свой путь в маленьком городке Альба в Пьемонте, Италия, в 1946 году.

Сегодня это одна из крупнейших в мире компаний, производящих сладкие продукты питания, с более чем 35 культовыми брендами, продающимися в более чем 170 странах. Она известна такими продуктами, как Nutella, Kinder, Tic Tac, Ferrero Rocher.