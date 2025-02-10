Телескоп "Евклид" заснял кольцо Эйнштейна - искривленный в виде кольца свет галактики, которую заслоняет другая

Космический телескоп "Евклид" запечатлел редкое явление - кольцо Эйнштейна, которое показывает, как сильно искривляется пространство под действием гравитации галактики

На снимке - близлежащая галактика NGC 6505, словно нимбом окруженная идеальным кольцом света. На самом деле это свет другой галактики, находящейся прямо за NGC 6505, и ее свет искривляется под воздействием гравитации, образуя яркое кольцо.

"Это прекрасная, необычная, захватывающая и удачная находка. Столь совершенное кольцо Эйнштейна встречается крайне редко. Мы видим фоновую галактику через пространство и время, сильно искривленное галактикой на переднем плане", — сказал профессор Стивен Серджент, астроном из Открытого университета.

"Кольцо Эйнштейна — это пример сильного гравитационного линзирования, — объясняет Конор О'Риордан из германского Института астрофизики Макса Планка и ведущий автор первой научной работы, в которой анализируется это кольцо. — Эта линза особенная, потому что она находится так близко к Земле, а ее положение делает изображение очень красивым".

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, массивные объекты в космосе вызывают искривление проходящего мимо света. Таким образом галактики действуют как огромные линзы. Кольца Эйнштейна — очень полезный инструмент для астрономов, поскольку они показывают объекты, которые иначе было бы не видно. Они также дают возможность оценить массу галактики, выступающей в качестве линзы — в том числе и скрытую массу в виде темной материи.

В данном случае, по оценкам астрономов, галактика NGC 6505 примерно на 11% состоит из темной материи. Это относительно небольшая доля, учитывая, что темная материя, как считается, составляет значительную долю общей массы Вселенной.

Галактика NGC 6505 находится на расстоянии около 590 млн световых лет от Земли, а безымянная галактика, которую мы наблюдаем в виде кольца, — на расстоянии 4,42 млрд световых лет.

«Меня весьма интригует факт, что это кольцо было замечено в хорошо известной галактике, открытой в 1884 году, — говорит Валерия Петторино, научный сотрудник проекта "Евклид". — Галактика известна астрономам уже очень давно, но это кольцо никогда раньше не наблюдалось. Это показывает, насколько мощным инструментом является "Евклид", который находит что-то новое даже в тех местах, которые, как нам казалось, мы хорошо знаем».

Поиски секретов темной материи и темной энергии, на которые приходится примерно 95% массы Вселенной, — это главная миссия телескопа «Евклид», запущенного Европейским космическим агентством в 2023 году. Проект, обошедшийся в 1 млрд евро, должен создать самую точную на сегодняшний день трехмерную карту Вселенной.

Телескоп способен обнаруживать галактики на расстоянии до 10 млрд световых лет и очень точно измерять ускорение расширения Вселенной. Это позволит астрономам сделать вывод о масштабном распределении темной материи и выявить влияние темной энергии, согласно нашим текущим представлениям ускоряющей расширение Вселенной.