Барсук, любующийся изображением в стиле Бэнкси, стал победителем на конкурсе фотографий дикой природы

Барсук, любующийся своим изображением, выполненном в стиле Бэнкси, стал победителем конкурса "Лучший фотограф дикой природы года 2024", который проводит Музей естественной истории.

Фотография была сделана на тихой улице в морском английском городе Сент-Леонардс-он-Си британским фотографом Ианом Вудом.

Ян заметил, как барсуки выходят из близлежащей норы, чтобы полакомиться оставленными лисами пищевыми отходами.

"Я провел большую часть двух лет, фотографируя их, эта конкретная фотография изначально возникла как идея. Я подумал, что было бы забавно нанести граффити и посмотреть, удастся ли мне снять барсука, проходящего под ним", — рассказал он Би-би-си.

Иан видит в своей фотографии более глубокий смысл, связанный с противоречивой темой вокруг уничтожения барсуков.

Отстрел барсуков используется для борьбы с бычьим туберкулезом, однако в Англии эта практика будет прекращена в течение следующих пяти лет в рамках изменений в борьбе с этим заболеванием. Об этом заявило правительство в прошлом году.

Иан назвал уничтожение барсуков национальным позором.

"Я бы немедленно обменял эту награду на то, чтобы правительство отменило все существующие лицензии на отлов барсуков", — добавил он.

25 снимков, номинированных на премию "Народный выбор" в номинации "Фотограф дикой природы года", получили 70 тысяч голосов любителей фотографии дикой природы по всему миру. Количество проголосовавших в этом году стало рекордным.

Помимо победившего снимка, четыре других финалиста получили высокую оценку. Все пять снимков будут выставлены в лондонском Музее естественной истории в Лондоне до 29 июня, а также будут доступны для просмотра онлайн.

Би-би-си собрала фотографии финалистов и участников конкурса.

"Прошипованный" — Дэвид Нортал, Великобритания

Медоед. Фото: David Northall / Wildlife Photographer of the Year

Окровавленный, но решительно настроенный медоед преследует капского дикобраза в Ботсване.

После небольшого перерыва, чтобы зализать раны, барсук вернулся и утащил дикобраза в нору.

Метель — Мишель д'Ультремон (Бельгия)

Горностай. Фото: Michel d'Oultremont/Wildlife Photographer of the Year

Посмотрите внимательно — вы видите горностая?

Он гордо восседает на снегу, органично вписываясь в окружающую обстановку в заснеженном пейзаже Бельгии.

Мишель д'Ультремон несколько лет охотился за горностаями на снегу, очарованный тем, как они исчезают в белом пейзаже.

"Край ночи" — Джесс Финдли (Канада)

Сова. Фото: Jess Findlay / Wildlife Photographer of the Year

На этом потрясающем снимке сова вылетает из старого амбара, чтобы поохотиться в полях неподалеку от Ванкувера.

Джесс Финдли несколько ночей наблюдал за совой, изучая ее повадки, и установил невидимый луч, который активировал вспышку, когда она взлетала.

Сделать идеальный снимок удалось на десятую ночь, когда сова вылетала из амбара.

Земля и небо — Франсиско Негрони (Чили)

Вулкан. Фото: Francisco Negroni / Wildlife Photographer of the Year

На этом удивительном снимке изображено двойное лентикулярное облако, освещенное лавой вулкана Вильяррика в Чили.

Франциско Негрони часто посещает этот вулкан, чтобы понаблюдать за его активностью.

Во время этой поездки, после проведенных вблизи вулкана 10 ночей, он запечатлел интенсивное свечение извергающейся лавы, озарившей небо огненным, сюрреалистическим зрелищем.

Другие фотографии, получившие номинацию

Белуха. Фото: Mark Williams / Wildlife Photographer of the Year

Британско-канадский фотограф Марк Уильямс запечатлел, как белуха отшелушивает свою кожу в Арктике.

Сотни белух собираются в этих безопасных водах, вдали от хищных косаток, общаются и сбрасывают старую кожу.

Тюлень. Фото: Sue Flood / Wildlife Photographer of the Year

Британский фотограф Сью Флад сфотографировал тюленя Уэдделла, отдыхающего на льдине в Антарктиде.

Чтобы не потревожить дремлющего гиганта, фотограф использовала длиннофокусный объектив.

Пума. Фото: Aaron Baggenstos / Wildlife Photographer of the Year

Американский фотограф Аарон Баггенстос запечатлел пуму, стоящую во весь рост в чилийском национальном парке Торрес-дель-Паине.

Активисты движения за сохранение природы помогли снизить напряженность, существовавшую среди местных фермеров, выращивающих овец. Это дало надежду на сосуществование этих животных.

Варакушка. Фото: Bence Máté / Wildlife Photographer of the Year

Венгерский фотограф Бенче Мате наблюдает за тем, как варакушка (певчая птица из семейства мухоловковых отряда воробьинообразных) нападает на маленькую сову в национальном парке Кишкунсаг.

Лангуры. Фото: Ivan Ivanek / Wildlife Photographer of the Year

Чешский фотограф Иван Иванек запечатлел редкий момент общения между краснохвостыми лангурами на полуострове Sơn Trà во Вьетнаме. Этим приматам, находящимся под критической угрозой исчезновения, угрожает охота и потеря среды обитания