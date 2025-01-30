Ученые: В сторону Земли летит астероид, который может столкнуться с нашей планетой в 2032 году

Ученые заявили, что в сторону Земли летит астероид, который может столкнуться с нашей планетой в 2032 году. Однако вероятность оценивают как низкую, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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В декабре, перед Рождеством, астрономы заметили в космосе астероид, который назвали 2024 YR4. В течение нескольких недель они моделировали его возможные орбиты. По последним данным, вероятность столкновения с Землей 22 декабря 2032 года составляет 1,3%.

Дэвид Рэнкин, наблюдатель за кометами и астероидами из Университета Аризоны, заявил, что эти прогнозы не должны никого пугать. Хотя астероид такого размера может нанести серьезный ущерб, если упадет на город, вероятность его падения составляет всего 1,3%. Также существует 98,7%-ная вероятность, что он пролетит мимо Земли. По его словам, это не та цифра, которую стоит игнорировать, но и не та, из-за которой нужно терять сон.