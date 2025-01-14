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Эксперты: Каждое пятое объявление о вакансии в США является поддельным

Опубликовано:

Мужчина допоздна работает
Мужчина. Иллюстративное фото: Freepik

Каждое пятое объявление о вакансии в США является поддельным, свидетельствуют данные нового исследования, опубликованного платформой по найму Greenhouse, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Анализ показал, что от 18% до 22% вакансий, размещенных в Сети за последний квартал, являются так называемыми "вакансиями-призраками" — объявлениями, которые публикуются, но не предполагают реального процесса найма.

В некоторых отраслях этот показатель еще выше: каждая третья вакансия оказывается фиктивной.

Эксперты отмечают, что компании размещают такие объявления по разным причинам. Среди них: попытка спрогнозировать рост бизнеса, даже если он пока не наблюдается, или стремление привлечь потенциально сильных кандидатов, несмотря на отсутствие текущих открытых позиций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2211414-eksperty-kazhdoe-pyatoe-obyavlenie-o-vakansii-v-ssha-yavlyaetsya-poddelnym/

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