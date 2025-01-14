Эксперты: Каждое пятое объявление о вакансии в США является поддельным

Каждое пятое объявление о вакансии в США является поддельным, свидетельствуют данные нового исследования, опубликованного платформой по найму Greenhouse, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Анализ показал, что от 18% до 22% вакансий, размещенных в Сети за последний квартал, являются так называемыми "вакансиями-призраками" — объявлениями, которые публикуются, но не предполагают реального процесса найма.

В некоторых отраслях этот показатель еще выше: каждая третья вакансия оказывается фиктивной.

Эксперты отмечают, что компании размещают такие объявления по разным причинам. Среди них: попытка спрогнозировать рост бизнеса, даже если он пока не наблюдается, или стремление привлечь потенциально сильных кандидатов, несмотря на отсутствие текущих открытых позиций.