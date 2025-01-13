Ученые: Эмоциональные новости оказывают значительное влияние на финансовые решения мужчин

Новое исследование, проведенное учёными из Эссекского университета, показало, что эмоциональные новости оказывают значительное влияние на финансовые решения мужчин, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Согласно данным, мужчины чаще, чем женщины, позволяют эмоциям влиять на свои решения, особенно в ситуациях, связанных с риском.

"Эти результаты опровергают распространенный стереотип о том, что женщины более эмоциональны", — отметил ведущий исследователь доктор Нихил Мастерс.

В рамках эксперимента 186 участников сначала просмотрели эмоционально заряженные новостные сюжеты, а затем их попросили принимать рискованные финансовые решения, связанные с реальными деньгами. Выяснилось, что эмоциональный тон новостей не оказывал влияния на решения женщин, тогда как мужчины проявляли заметную склонность к осторожности.

Ученые считают, что результаты исследования могут быть полезны для разработки рекомендаций по принятию более взвешенных финансовых решений.