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Ученые: Эмоциональные новости оказывают значительное влияние на финансовые решения мужчин

Опубликовано:

Мужчина с телефоном в руках
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Новое исследование, проведенное учёными из Эссекского университета, показало, что эмоциональные новости оказывают значительное влияние на финансовые решения мужчин, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Согласно данным, мужчины чаще, чем женщины, позволяют эмоциям влиять на свои решения, особенно в ситуациях, связанных с риском.

"Эти результаты опровергают распространенный стереотип о том, что женщины более эмоциональны", — отметил ведущий исследователь доктор Нихил Мастерс.

В рамках эксперимента 186 участников сначала просмотрели эмоционально заряженные новостные сюжеты, а затем их попросили принимать рискованные финансовые решения, связанные с реальными деньгами. Выяснилось, что эмоциональный тон новостей не оказывал влияния на решения женщин, тогда как мужчины проявляли заметную склонность к осторожности.

Ученые считают, что результаты исследования могут быть полезны для разработки рекомендаций по принятию более взвешенных финансовых решений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2211014-uchenye-emocionalnye-novosti-okazyvayut-znachitelnoe-vliyanie-na-finansovye-resheniya-muzhchin/

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