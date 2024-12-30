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Ученые: Рекордная жара 2024 года привела к тому, что миллиарды людей оказались в опасных условиях

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Люди идут по улице
Жаркая погода. Иллюстративное фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Ученые заявили, что рекордная жара 2024 года привела к тому, что миллиарды людей оказались в опасных условиях, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Исследователи из группы World Weather Attribution (WWA) при Имперском колледже Лондона и Climate Central заявили, что современные люди живут в новую опасную эпоху. От Бразилии до Индонезии климатические изменения повлияли на жизни миллиардов людей в 2024 году.

В апреле десятки стран, от Ливана до Камбоджи, пострадали от рекордной жары, что подвергло многих людей риску обезвоживания и теплового удара. Однако Джули Арриги, директор программ Климатического центра Красного Креста и Красного Полумесяца, отметила, что последствия ощущаются неравномерно.

"Дети и люди старше 65 лет, особенно те, у кого уже есть проблемы со здоровьем, особенно подвержены риску. Они физиологически менее способны справляться с экстремальной жарой", — сказала она.

Исследования показали, что со временем население может адаптироваться к более высоким температурам, но даже с учетом этого ученые из WWA и Climate Central подсчитали, что в 2024 году был зафиксирован 41 дополнительный день опасной жары по сравнению с периодами, когда изменения климата были не столь ощутимы.

Доктор Фридерике Отто, руководитель WWA и старший преподаватель кафедры климатологии в Имперском колледже Лондона, заявила, что последствия глобального потепления, вызванного сжиганием ископаемого топлива, никогда не были столь очевидными и разрушительными, как в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2206734-uchenye-rekordnaya-zhara-2024-goda-privela-k-tomu-chto-milliardy-lyudey-okazalis-v-opasnyh-usloviyah/

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