Видеоролики на YouTube, которые были популярны у казахстанцев в декабре 2024 года

Последний месяц года был богатым на события. Какие видеосюжеты и развлекательные ролики казахстанцы чаще всего смотрели в декабре, читайте в материале NUR.KZ.

Новостные

После госпереворота президент Сирии нашел убежище в России / Жаңалықтар - Новости // КТК

Российские власти предоставили убежище президенту Сирии. Башар Асад бежал из своей страны после того, как власть в ней захватили повстанцы. О начале новой истории оппозиционеры заявили в прямом эфире государственного телеканала. А сирийский премьер сообщил о готовности протянуть руку оппозиции и передать полномочия другому правительству. Видеосюжет набрал 216 065 просмотров.

ПУТИН ЖЕҢІЛДІ: ЕРДОҒАН СИРИЯҒА КӨЗ ТІКТІ / Әлем тынысы / 14.12.24 / Басты жаңалықтар / Новости Казахстана

Развитие событий в Сирии привлекло внимание казахстанских пользователей. Очередной новостной сюжет набрал 196 656 просмотров.

Захлебнулась в утробе собственным калом: жительница Экибастуза требует наказать виновных в смерти... / Телеканал Астана / Astana TV

Жительница Экибастуза требует наказать виновных в смерти ее дочери. Малышка умерла в утробе на 42-й неделе беременности. Женщина считает, что к трагедии привело безразличие врачей. Видео набрало 143 380 просмотров.

Рустам Мирзарахимов - Бексұлтан Пилал | Кәсіпқой бокс / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Бокс всегда остается одной из любимых тем казахстанских зрителей и болельщиков. Видео с очередным поединком набрало 122 246 просмотров.

Сирийские повстанцы ведут бои с курдскими формированиями / Телеканал 24kz

После свержения Башара Асада Сирия оказалась разделённой между различными группировками, каждая из которых контролирует определённые территории и продолжает бороться за своё влияние. Видеосюжет об этом посмотрели 99 755 раз.

Развлекательные

Шокирующие подробности выживания уральской пленницы // Было дело. Советский след / KTK TV

Уральск 80-х. Ночной сталкер охотится за невинными нимфетками. Кто он? Больной психопат или расчетливый убийца? 10 лет в заточении. Ежедневные издевательства и насилие. Всё это ради того, чтобы выжить и рассказать, как все было на самом деле. Шокирующие подробности выживания уральской пленницы в ретро-детективе «Было дело: 80-е. Советский след».

Видео набрало 2 956 640 просмотров.

Зу-зу Күлпаш 2. Жазушы. / ASTANATV Movie

Сериал "Зу-зу Күлпаш" за успел полюбиться казахстанцам. Очередная серия нового сезона набрала 1 150 607 просмотров.

Арыстанның айқасы, Тәуіржанның шайқасы! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь, наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Балауса Амантай. Очередное видео набрало 723 041 просмотр.

Астарлы ақиқат: Өгей шеше-2 / KTK TV

За помощью к «Астарлы ақиқат» обратилась Анель Канатовна. В программе обсуждался вопрос взаимоотношений между тремя дочерями и отцом. Видео набрало 250 233 просмотра.

ГАЛИНА СТУДИЯДАН НЕГЕ ШЫҒЫП КЕТТІ? Бір Болайық! 06.12.24 / Бір болайық / Бир Болайык / Bir Bolayiq

Очередной выпуск телешоу "Бір Болайық" набрал 240 316 просмотров.

Зың-зың Күлпәш | Зын Зын Кулпаш | 37-38 серия / Седьмой канал - 7 канал Казахстан

Телесериал рассказывает о приключенческой и беззаботной жизни деревенских жителей. Күлпәш продолжает смешить односельчан своей наивностью и острым языком. Каждая серия сериала состоит из ряда интересных и веселых событий. Видео набрало 198 167 просмотров.