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Новости русской службы Би-би-си

Зонд НАСА подлетит очень близко к Солнцу. Сумеет ли он выжить - пока непонятно

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Зонд Parker Solar Probe
Зонд Parker Solar Probe. Фото: Brightstars / Getty Images

Космический зонд НАСА намерен подойти к Солнцу на самое близкое расстояние, которого когда-либо в истории удавалось достичь запущенным с Земли аппаратам.

Это перевод репортажа наших корреспондентов, опубликованного на сайте BBC News. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Parker Solar Probe погружается во внешнюю атмосферу звезды, выдерживая жестокие температуры и экстремальную радиацию.

Во время этого полета в условиях невероятно высоких температур с аппаратом на несколько дней пропала связь. Ученые поймут, удалось ли ему выжить, только в 05:00 по Гринвичу 28 декабря — в этот момент они должны получить от зонда сигнал.

В НАСА надеются, что зонд поможет нам лучше понять, как устроено Солнце.

"Люди изучали Солнце на протяжении многих веков, но нельзя составить ясное представление об атмосфере, пока в ней не побываешь", — рассказала Би-би-си глава научного отдела НАСА Никола Фокс.

"Так и мы не сможем по-настоящему оценить атмосферу нашей звезды, пока не пролетим сквозь нее".

Солнечный зонд Parker Solar Probe направился к центру нашей Солнечной системы в 2018 году.

Он уже 21 раз пролетал мимо Солнца, приближаясь к нему все на меньшее расстояние, но нынешний визит в канун Рождества станет рекордным.

В самой близкой точке зонд должен оказаться на расстоянии 6,2 млн км от солнечной поверхности.

Может показаться, что это не так уж и близко, но Никола Фокс из НАСА объясняет это так: "Мы находимся на расстоянии 149 млн километров от Солнца. И если Солнце и Землю поместить в одном метре друг от друга, то Parker Solar Probe окажется в четырех сантиметрах от Солнца. Так что это очень близко".

Зонду предстоит выдержать температуру в 1400 градусов Цельсия и радиацию, которая может вывести из строя бортовую электронику.

Он защищен углеродно-композитным щитом толщиной 11,5 см, но чтобы избежать уничтожения, аппарат на огромной скорости должен приблизиться к звезде, а затем также быстро отойти от нее.

На самом деле он будет мчаться быстрее, чем любой другой созданный человеком объект: его скорость составит 692 тыс. км в час — это эквивалентно перелету из Лондона в Нью-Йорк менее чем за 30 секунд.

Этой скорости зонду удастся достичь под действием огромной силы притяжения, которая возникает в такой близости от Солнца.

Так зачем же прилагать столько усилий, чтобы "прикоснуться" к Солнцу?

Ученые надеются, что во время прохождения космического аппарата через внешнюю атмосферу нашей звезды — ее корону — они смогут разгадать давнюю загадку.

"Корона — очень, очень горячая, и мы понятия не имеем, почему", — объясняет астроном из лаборатории Fifth Star Labs в Уэльсе Дженнифер Миллард.

"Температура поверхности Солнца составляет около 6000 градусов Цельсия, но корона, эта разреженная внешняя атмосфера, которую можно увидеть во время солнечных затмений, нагревается до миллионов градусов — и это на большом расстоянии от Солнца. Так каким же образом эта атмосфера становится намного горячее?"

Миссия зонда Parker Solar Probe также призвана помочь ученым больше узнать о солнечном ветре — постоянном потоке заряженных частиц, вырывающихся из короны.

Когда эти частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли, небо озаряется северным сиянием.

Но эта так называемая космическая погода также может создавать проблемы, выводя из строя электросети, электронику и системы связи.

"Понимание Солнца, его активности, космической погоды и солнечного ветра очень важно для нашей повседневной жизни на Земле", — говорит Миллард.

Ученым НАСА предстоит пережить несколько нервных дней в период Рождества, когда космический аппарат будет оставаться без связи с Землей.

Никола Фокс говорит, что как только сигнал будет передан на Землю, команда отправит смс с зеленым сердечком, чтобы сообщить, что с зондом все в порядке.

Она признается, что нервничает, но верит в успех этой дерзкой миссии.

"Я буду переживать за судьбу космического зонда. Но ведь мы разработали его так, чтобы он мог выдержать все эти жестокие и суровые условия. Это очень и очень крепкий аппаратик".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2204382-zond-nasa-podletit-ochen-blizko-k-solncu-sumeet-li-on-vyzhit-poka-neponyatno/

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