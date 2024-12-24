Петицию о запрете использования функции откидного кресла в самолетах запустили в США

В США более 168 тысяч человек подписали петицию о запрете использования функции откидного кресла в самолетах, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Инициатором стала американская мебельная компания La-Z-Boy, которая в конце ноября призвала пассажиров "держать спину прямо и не откидываться назад во время полета".

Мнения пассажиров разделились: одни считают, что откидывающимися креслами лучше не пользоваться, другие настаивают, что эта функция предусмотрена для комфорта. Третья группа допускает использование таких кресел только на дальних и ночных рейсах.

Согласно исследованию фирмы YouGov за 2023 год, отношение к откидыванию сидений зависит от региона. Европейцы, несмотря на то, что в этом регионе проживают самые высокие люди в мире, оказались наименее терпимы к такой практике.