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Петицию о запрете использования функции откидного кресла в самолетах запустили в США

Опубликовано:

Борт самолета
Самолет. Иллюстративное фото: Darya Komarova/Getty Images

В США более 168 тысяч человек подписали петицию о запрете использования функции откидного кресла в самолетах, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Инициатором стала американская мебельная компания La-Z-Boy, которая в конце ноября призвала пассажиров "держать спину прямо и не откидываться назад во время полета".

Мнения пассажиров разделились: одни считают, что откидывающимися креслами лучше не пользоваться, другие настаивают, что эта функция предусмотрена для комфорта. Третья группа допускает использование таких кресел только на дальних и ночных рейсах.

Согласно исследованию фирмы YouGov за 2023 год, отношение к откидыванию сидений зависит от региона. Европейцы, несмотря на то, что в этом регионе проживают самые высокие люди в мире, оказались наименее терпимы к такой практике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2204123-peticiyu-o-zaprete-ispolzovaniya-funkcii-otkidnogo-kresla-v-samoletah-zapustili-v-ssha/

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