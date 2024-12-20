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Ученые: Птичий грипп может быть опасен для львов, тигров и гепардов

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Тигр сидит на ветке
Тигр. Иллюстративное фото: Freepik

Стремительно распространяющийся птичий грипп представляет опасность для десятков редких животных, включая тигров, львов и гепардов, многие из которых находятся под угрозой исчезновения, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Исследователи предупреждают, что случаи заражения птичьим гриппом в зоопарках становятся все более частыми. Это уже привело к гибели крупных кошек и птиц, а также может иметь "серьезные последствия" для сохранения исчезающих видов.

Опасения ученых связаны с дикими птицами, которые, проникая в зоопарки, могут заражать животных в неволе. Например, в США вирус уже стал причиной гибели гепарда, горного льва, индийского гуся и кукабарры в зоопарке Wildlife World Zoo.

В Сан-Франциско зоопарк закрыл свои вольеры после обнаружения на его территории мертвого красноплечего ястреба, у которого позже подтвердили высокопатогенный птичий грипп (HPAIV). В Woodland Park Zoo в Сиэтле редкая красногрудая казарка погибла от вируса, что привело к закрытию вольеров и отмене кормления пингвинов для посетителей.

Эти случаи дополняют летние инциденты во Вьетнаме, где от птичьего гриппа погибли 47 тигров, три льва и пантера.

"Инфекции HPAIV, смертельно опасные для птиц и некоторых млекопитающих, таких как крупные кошки, представляют серьезную угрозу для видов, находящихся под угрозой исчезновения", — отметил доктор Коннор Бэмфорд, вирусолог из Университета Квинс в Белфасте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2202783-uchenye-ptichiy-gripp-mozhet-byt-opasen-dlya-lvov-tigrov-i-gepardov/

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