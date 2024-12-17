Ученые: Люди начинают ценить дружбу больше, чем семейные отношения, в пожилом возрасте

Люди начинают ценить дружбу больше, чем семейные отношения, в пожилом возрасте, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Исследования показывают, что общение с друзьями приносит людям старше 65 лет больше радости, чем время, проведенное с родственниками. Взаимодействие с близкими друзьями может повысить уровень счастья и удовлетворенность жизнью даже сильнее, чем семейные связи.

Дружба, по мнению ученых, менее напряжена и более увлекательна, чем отношения с семьей. Пожилые американцы, участвовавшие в опросе, отметили, что встречи с друзьями оставляют более приятные впечатления, чем общение с членами семьи. Эти данные контрастируют с прежними исследованиями, где семья воспринималась как главный источник поддержки в старости.

Однако подход к дружбе у пожилых людей отличается от подхода молодежи. Молодые активно расширяют круг общения, тогда как старшее поколение сознательно сужает его, выбирая только самые ценные связи. Этот выбор помогает укреплять отношения высокого качества, но также может приводить к социальной изоляции.

Кэтрин Фиори, профессор психологии из Университета Адельфи, объясняет, что с возрастом приоритеты людей меняются. Они сосредотачиваются на отношениях, которые приносят эмоциональное удовлетворение, что отражает их стремление к глубоким и значимым связям.