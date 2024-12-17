Углеродный след TikTok оказался больше, чем у страны размером с Грецию

Годовой углеродный след TikTok оказался больше, чем у целой страны, площадь которой сравнима с Грецией, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно исследованию, общие выбросы TikTok в США, Великобритании и Франции в 2023 году составили около 7,6 млн тонн эквивалента углекислого газа (CO2e). Это превышает показатели соцсетей X и Snapchat в том же регионе.

Несмотря на то что у Instagram почти вдвое больше пользователей, чем у TikTok, углеродный след последнего немного выше. Причиной является алгоритм рекомендаций TikTok, который удерживает пользователей в приложении дольше. Среднестатистический пользователь Instagram проводит в приложении 30,6 минут в день, тогда как пользователь TikTok тратит 45,5 минут на просмотр контента.

Обширное использование платформы с ее миллиардной аудиторией подчеркивает необходимость анализа экологического воздействия цифровых технологий.