Японский алкогольный напиток сакэ признан нематериальным культурным наследием человечества

Японский алкогольный напиток сакэ, изготавливаемый из риса, получил статус нематериального культурного наследия человечества от ЮНЕСКО, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Этот напиток, символизирующий японскую культуру, широко используется в традиционных ритуалах, свадьбах и для особых тостов, где его подают охлажденным.

Решение ЮНЕСКО подчеркивает важность сакэ как неотъемлемой части кулинарных и общественных традиций Японии. В список нематериального наследия, как правило, попадают культурные продукты стран, заслуживающие международного признания.

"Сакэ считается божественным даром и играет важную роль в общественных и культурных мероприятиях в Японии", — отметил Такехиро Кано, японский посол при ЮНЕСКО.

Этот шаг усиливает глобальное внимание к уникальным аспектам японской культуры и подчеркивает статус сакэ как культурного достояния.