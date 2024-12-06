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Японский алкогольный напиток сакэ признан нематериальным культурным наследием человечества

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Сакэ в чашах на столе
Традиционные кедровые чаши для сакэ. Фото: John S Lander/LightRocket via Getty Images

Японский алкогольный напиток сакэ, изготавливаемый из риса, получил статус нематериального культурного наследия человечества от ЮНЕСКО, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Этот напиток, символизирующий японскую культуру, широко используется в традиционных ритуалах, свадьбах и для особых тостов, где его подают охлажденным.

Решение ЮНЕСКО подчеркивает важность сакэ как неотъемлемой части кулинарных и общественных традиций Японии. В список нематериального наследия, как правило, попадают культурные продукты стран, заслуживающие международного признания.

"Сакэ считается божественным даром и играет важную роль в общественных и культурных мероприятиях в Японии", — отметил Такехиро Кано, японский посол при ЮНЕСКО.

Этот шаг усиливает глобальное внимание к уникальным аспектам японской культуры и подчеркивает статус сакэ как культурного достояния.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2197119-yaponskiy-alkogolnyy-napitok-sake-priznan-nematerialnym-kulturnym-naslediem-chelovechestva/

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