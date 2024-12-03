Ученые: Пожилые люди, чувствуют себя лучше, если живут раздельно со своими партнерами
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Исследование Ланкастерского университета показало, что пожилые люди старше 60 лет, которые не живут вместе со своими романтическими партнерами, чувствуют себя лучше, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
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Формат отношений, известный как "жить отдельно, но вместе" (Living Apart Together), позволяет пожилым парам почувствовать психическое благополучие, сопоставимое с браком или сожительством, но без разногласий по бытовым вопросам.
Авторы исследования, профессор Ян Ху и доктор Рори Коултер из Ланкастерского университета и Лондонского университетского колледжа, отметили, что такие пары избегают юридических и институциональных ограничений, затрудняющих разрыв несчастливого брака.
Исследование также оспаривает стереотип о том, что пожилые люди предпочитают традиционные отношения с браком и совместным проживанием. Вместо этого оно показало, что "жить отдельно, но вместе" становится популярным выбором среди людей старше 60 лет, которые вступают в новые отношения.
Работа основана на данных долгосрочного исследования британских домохозяйств, проведенного в 2011–2023 годах, и впервые изучила влияние такого типа отношений на психическое здоровье пожилых людей в национальном масштабе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2195520-uchenye-pozhilye-lyudi-chuvstvuyut-sebya-luchshe-esli-zhivut-razdelno-so-svoimi-partnerami/