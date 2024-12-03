Ученые: Пожилые люди, чувствуют себя лучше, если живут раздельно со своими партнерами

Исследование Ланкастерского университета показало, что пожилые люди старше 60 лет, которые не живут вместе со своими романтическими партнерами, чувствуют себя лучше, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Формат отношений, известный как "жить отдельно, но вместе" (Living Apart Together), позволяет пожилым парам почувствовать психическое благополучие, сопоставимое с браком или сожительством, но без разногласий по бытовым вопросам.

Авторы исследования, профессор Ян Ху и доктор Рори Коултер из Ланкастерского университета и Лондонского университетского колледжа, отметили, что такие пары избегают юридических и институциональных ограничений, затрудняющих разрыв несчастливого брака.

Исследование также оспаривает стереотип о том, что пожилые люди предпочитают традиционные отношения с браком и совместным проживанием. Вместо этого оно показало, что "жить отдельно, но вместе" становится популярным выбором среди людей старше 60 лет, которые вступают в новые отношения.

Работа основана на данных долгосрочного исследования британских домохозяйств, проведенного в 2011–2023 годах, и впервые изучила влияние такого типа отношений на психическое здоровье пожилых людей в национальном масштабе.