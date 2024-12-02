Новости об Иман Хелиф, футбол и сериалы: что выбирали казахстанцы на YouTube в ноябре

Ноябрь стал месяцем ярких событий для казахстанских зрителей. Наибольшее внимание жителей страны привлекли сериалы, спортивные матчи и, конечно, новости, передает корреспондент NUR.KZ.

Новостные

Медобследование подтвердило, что олимпийская чемпионка по боксу Хелиф — мужчина / Телеканал Астана / Astana TV

Споры о половой принадлежности известной олимпийской чемпионки Иман Хелиф не стихают по сей день. По этой причине о Хелиф наслышаны даже те, кто никогда не интересовался боксом. Сюжет телеканала "Астана" в очередной раз подогрел интерес к этой теме. Видео вошло в топ самых просматриваемых в ноябре и набрало 428 708 просмотров.

50 жастан асқандарға 110 мың теңге. «Әлеумет» / Khabar NEWS

Видеоролик, повествующий о нововведении для пенсионеров Алматы, набрал 250 746 просмотров.

«Реал Мадрид» - «Милан» 1:3 | Лига Чемпионов УЕФА | Шолу | Обзор / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Традиционно в любимчиках публики - футбол. Матч между "Реал Мадрид" и "Милан", завершившийся в пользу итальянской команды, посмотрели 188 354 раза.

ИНФОРМБЮРО 04.11.2024 ТОЛЫҚ ШЫҒАРЫЛЫМ! / Информбюро 31

Выпуск новостей от 4 ноября этого года, включающий некоторые подробности о гибели подростка Шерзата Болата в Талгарском районе, казахстанцы посмотрели 164 050 раз.

ЗАЧЕМ ПУТИН ПРИЕДЕТ В КАЗАХСТАН? / МИР.Итоги / Басты жаңалықтар / Новости Казахстана

О приезде президента России в Казахстан и об итогах поездки президента Касым-Жомарта Токаева в Париж и Бишкек рассказали журналисты телеканала "МИР". А видеоролик с полным выпуском новостей на YouTube набрал 158 062 просмотра.

Развлекательные

Зу-зу Күлпаш 2. Наконайдың махаббаты / ASTANATV Movie

Сериал "Зу-зу Күлпаш" за успел полюбиться казахстанцам. Очередная серия нового сезона набрала 1 397 121 просмотр.

«Үзіп ал» - Индира Елемес, A.Z | Жұлдызды жұп / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Концерт Индиры Елемес не остался без внимания зрителей. Заводные мотивы, приятный голос певицы - все это способствовало тому, что в ноябре видео набрало 774 923 просмотра.

Нұрдәулет пен Аиданың шаңырақ көтеру тойы! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь, наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова. Очередное видео набрало 471 778 просмотров.

Қайсар қыз. Телехикая. 1-бөлім / KTK TV

Динара – избалованная дочь генерала. В детстве она потеряла мать, и отец сделал все, чтобы девочка ни в чем не нуждалась. Но крутой нрав и дерзкий характер не давали покоя отцу-генералу. Однажды девушка объявила, что выходит замуж, но узнав, что жених изменил ей на мальчишнике, сбегает со собственной свадьбы. Первая серия телесериала набрала 396 686 просмотров.

Зың-зың Күлпәш | Зын Зын Кулпаш | 9-10 серия / Седьмой канал - 7 канал Казахстан

Сосед сообщил, что Наконай находится в списке тех, кто пойдет в армию. Услышав это, мать стала искать способ не допустить отправки младшего сына в армию. Однако когда все пошли на свадьбу, и Наконай остался один, сосед предложил ему пригласить приехавших из города девушек и устроить вечеринку. Ролик собрал 313 075 просмотров.