Ученые: Жизнь в городе с загрязненным воздухом может влиять на здоровье костей человека

Ученые заявили, что загрязнение воздуха может быть связано с повышенным риском развития остеопороза в зрелом возрасте, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Остеопороз, ослабляющий кости и делающий их уязвимыми к переломам, поражает около 10 миллионов американцев старше 50 лет, 80% из которых — женщины. Особенно подвержены заболеванию женщины после менопаузы из-за снижения уровня эстрогенов.

Ранее ключевыми факторами риска развития остеопороза считались неправильное питание, недостаток физической активности и курение. Однако ученые добавили в этот список загрязнение воздуха, связывая его с воздействием тяжелых металлов (свинца, кадмия), "вечных химикатов", твердых частиц и оксидов азота, которые присутствуют в городской среде.

Профессор эпидемиологии Туан Ван Нгуен из Университета Нового Южного Уэльса отмечает, что загрязнение воздуха остается недооцененным фактором риска, хотя метаанализ 2021 года, включивший данные более 9 миллионов пациентов, подтвердил его влияние. Исследование показало, что воздействие загрязненного воздуха увеличивает вероятность остеопороза и переломов, включая перелом шейки бедра.