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Оксфордский словарь объявил главное слово 2024 года

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Девушка держит в руках смартфон
Девушка со смартфоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Оксфордский словарь объявил фразеологизм brain rot ("мозговая гниль") словом года 2024. Данное выражение тесно связывают с влиянием соцсетей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Этот термин в разговорной речи описывает ухудшение психического состояния или снижение когнитивных способностей, вызванное чрезмерным потреблением онлайн-контента.

Выбор отражает растущую обеспокоенность общества по поводу влияния социальных сетей, особенно на молодежь. Издательство Оксфордского университета отмечает, что популярность выражения возросла в 2024 году на фоне обсуждений последствий потребления большого количества контента.

Победитель был определен в результате голосования, в котором приняли участие более 37 тысяч человек. Brain rot выбрали из шести номинантов, предложенных Oxford University Press, издателем Оксфордского словаря английского языка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2194977-oksfordskiy-slovar-obyavil-glavnoe-slovo-2024-goda/

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