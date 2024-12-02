Оксфордский словарь объявил главное слово 2024 года

Оксфордский словарь объявил фразеологизм brain rot ("мозговая гниль") словом года 2024. Данное выражение тесно связывают с влиянием соцсетей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Этот термин в разговорной речи описывает ухудшение психического состояния или снижение когнитивных способностей, вызванное чрезмерным потреблением онлайн-контента.

Выбор отражает растущую обеспокоенность общества по поводу влияния социальных сетей, особенно на молодежь. Издательство Оксфордского университета отмечает, что популярность выражения возросла в 2024 году на фоне обсуждений последствий потребления большого количества контента.

Победитель был определен в результате голосования, в котором приняли участие более 37 тысяч человек. Brain rot выбрали из шести номинантов, предложенных Oxford University Press, издателем Оксфордского словаря английского языка.