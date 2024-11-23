Мощный "звуковой удар" от столкновения галактик зафиксировали астрономы

Одна из галактик врезалась в четыре соседние. По мощной ударной волне от этого столкновения астрономы надеются узнать больше о взаимодействиях галактик, пишет NUR.KZ со ссылкой на портал LiveScience.

В статье сообщается, что Квинтет Стефана, одна из пяти галактик системы, называемая NGC 7318b, врезалась в четыре другие, двигаясь со скоростью 3,2 миллиона километров в час.

Это столкновение создало одну из самых мощных звуковых волн, которую ученые сравнили с ударной волной реактивного истребителя. Они надеются, что изучение звуковой волны поможет больше узнать о бурных и хаотичных взаимодействиях между галактиками.

Результаты первого исследования были опубликованы 22 ноября в научном журнале Оксфордского института. Комментируя их простыми словами, астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании Марина Арнаудова рассказала изданию, что скопление представляло собой "по сути, огромное межгалактическое поле мусора".

"Галактика NGC7318b врезалась в поле мусора - и столкновение сжало плазму и газ в нем. При этом оно снова активировало плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустило процесс образования звезд", - сказала астрофизик.

По словам исследователей, наблюдение за Квинтетом Стефана может дать ценную информацию о том, как столкновения и слияния, происходящие со времен "Большого взрыва", сформировали галактики, которые мы видим сегодня, и как эта система может выглядеть в будущем.

Напомним, в октябре вследствие мощной вспышки на Солнце астрономы сообщили о мощнейшей магнитной буре, последствия которой выразились в том числе в появлении северного сияния над Алматы.

В апреле сообщалось, что астрономы Европейского космического агентства обнаружили по соседству с Солнечной системой массивную черную дыру, которая когда-то была исполинской звездой.

В июне прошлого года ученые из нескольких стран впервые засекли мощные и длинные гравитационные волны, которые, как они предполагают, расходятся по всей Вселенной от сливающихся сверхмассивных "черных дыр", искривляя время и пространство.

Добавим, мы писали обзорный материал по основам астрономии. Чем являются звезды и созвездия, где находятся самая яркая и самая большая звезды, а также основные факты о Солнце, Полярной звезде, звездопадах и звездных карликах - можно прочитать здесь.