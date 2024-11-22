Эксперимент с использованием ИИ в исповедальне церкви провели в Швейцарии

Эксперимент с установкой кабинок для исповеди, в которых вместо священника с человеком говорит искусственный интеллект, завершился в Швейцарии, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Маленькая часовня Святого Петра, считавшаяся старейшей в швейцарском городе Люцерн, стала местом установки кабинок для исповеди с искусственным интеллектом, поддерживающим более 100 языков.

Эксперимент Deus in Machina был запущен в августе как последняя инициатива в рамках многолетнего сотрудничества с местной университетской лабораторией, занимающейся исследованием иммерсивной реальности.

Программа ИИ была обучена на теологических текстах, а аватар, транслируемый посетителям, был создан по образу Иисуса Христа. Аватар предоставлял ответы посетителям исповедальни в режиме реального времени, генерируя их с помощью искусственного интеллекта.

За два месяца эксперимента более тысячи человек, включая мусульман и туристов из таких стран, как Китай и Вьетнам, воспользовались возможностью пообщаться с аватаром. Согласно отзывам, две трети пользователей сочли этот эксперимент духовным опытом.