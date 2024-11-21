6,2 млн долларов за банан, приклеенный скотчем: инсталляцию 2019 года продали на аукционе

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в среду была продана одна из самых известных инсталляций последних лет — «Комик» Маурицио Каттелана, представляющая собой банан, приклеенный скотчем. Бизнесмен китайского происхождения Джастин Сан, занимающийся криптовалютами, купил работу за 6,2 миллиона долларов США — в четыре раза дороже, чем «Комик» оценивался перед началом аукциона.

Джастин Сан предложил за инсталляцию большую цену, чем шесть других потенциальных покупателей.

«Это не просто произведение искусства; это культурный феномен, который наводит мосты между миром искусства, мемов и сообщества криптовалюты», — написал бизнесмен в твиттере после покупки работы.

«В ближайшие дни я лично съем этот банан в качестве уникального художественного экспириенса», — добавил он.

Банан, выставленный на аукцион в Нью-Йорке, был куплен утром в среду во фруктовой лавке на Манхэттане за 35 центов, пишет The New York Times. Продавец — выходец из Бангладеша — рассказал журналистам, что он не знает, что его фрукт был перепродан за 6,2 млн долларов.

Итальянский художник Маурицио Каттелан впервые представил инсталляцию в 2019 году. «Комик» сразу же приобрел вирусную известность и спровоцировал дебаты о том, что может считаться искусством. Работа была представлена по всему миру.

Так как банан быстро портится, к своей инсталляции Каттелан приложил инструкции о том, как заменить сгнивший фрукт.

С 2019 года банан из инсталляции был съеден уже дважды. В 2023 году, студент из Южной Кореи съел фрукт, когда он выставлялся в Сеульском музее.

В 2019 году работу Маурицио Каттелана съел художник Дэвид Датуна на выставке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич. Перед этим экспонат продали французскому коллекционеру за 120 тысяч долларов.

Датуна назвал свой поступок очередным арт-перформансом: «Я уважаю Маурицио, но это арт-перформанс „Голодный художник“».

Банан тем не менее быстро заменили и вернули коллекционеру.

Самой известной работой Маурицио Кателлана называют «Америку» — функционирующий золотой унитаз, который был похищен из Бленхеймского дворца в Британии в сентябре 2019 года и так и не найден.