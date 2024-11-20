"Пляшут под дудку женщин": фильм "Жезтырнақ" возмутил актера Болата Абдильманова

Актер Болат Абдильманов после просмотра фильма “Жезтырнақ” возмутился главенствующей роли женщин в картине, чем вызвал неоднозначную реакцию у казахстанок, передает NUR.KZ.

В reels, опубликованном в аккаунте актера в Instagram, он сообщил, что испокон веков казахстанские женщины не управляли семьями, а такая тенденция может "привести к разрушению государственности".

"Недавно в кинотеатре посмотрел фильм "Жезтырнақ". В нем женщины всех убивают. А мужчины - какие-то тюфяки ходячие, ничего мужского нет… пляшут под дудку женщин. И физически женщина показана сильной. Всех побеждает.

Сила женщины - в ее добром сердце, нежности. В ее мудрости и спокойствии. Разве не так? Такое впечатление, что мужчины и женщины поменялись местами. Главенствующая женщина в семье - это приведет к тому, что в будущем женщина будет руководить страной.

Сами подумайте: дети - наше будущее. Как мы воспитываем будущих джигитов, которые будут защищать нашу родину, если в школах 70-80 процентов учителей - женщины? А неполных семей сколько? Еще к этому прибавьте статистику по разводам: мы входим в десятку антирекордсменов. Без отцовского влияния где мальчик получит достойное воспитание?" - заявил актер.

Болат Абдильманов добавил, что кино должно нести воспитательную мысль, прививать любовь к стране, родине, патриотизму.

"Я думаю, что кино должно воспитывать людей, которые любят и почитают родную землю и пробуждают дух. А что мы видим? Теперь женщины стоят во главе и всем руководят не только в жизни, но и в кино.

Испокон веков женщина бережет и хранит очаг. Ведет быт. Ожидает мужа, кормит его. И мужчина, в свою очередь, все свои подвиги делает во имя женщины. Она дает ему мотивацию.

Поэтому, я считаю, если каждый будет на своих местах, то и наше общество, государство будет развиваться в нужном русле", - сообщил актер в Instagram.

В противовес этому его слова уже прокомментировали актриса Фариза Ескермес и подписчицы актера.

"Вы хотите сказать, что женщина должна оставаться в тени мужчины? Вы говорите, что в нашей истории женщины сидели дома в ожидании мужа и тем самым давали им мотивацию… но, кажется, вы плохо знаете историю. Пожалуйста, прекратите указывать нам, где наше место, и поучать нас", - прокомментировала Фариза Ескермес.

Она добавила, что это - просто кино, искусство, которое не бывает однотипным; и посоветовала не связывать его с социальными проблемами.

"Я рождена не только для того, чтобы давать мужчине мотивацию и создавать ему условия! Я не говорю, что это плохо: многие наши матери вели быт, хранили очаг во имя семьи, детей… но не надо сравнивать то время и нынешнее.

У женщин 21 века много желаний и целей. Хвала Богу, у нас есть силы, чтобы достичь своих целей. Почему вы так сильно хотите, чтобы мы сидели дома? Чем сильнее вы будете стремиться посадить нас дома, тем выше мы будем взлетать.

Хватит говорить приказным тоном с казахским женщинами и указывать что нам делать. Мы - личности. У нас своя голова на плечах, сами можем принять решения", - резюмировала Фариза Ескермес.

Также под постом актера вспоминали Маншук Маметову.

"Бессмертный подвиг Маншук, совершенный во время Великой Отечественной войны, продолжает служить доказательством воли, чести и отваги. Несмотря на свой молодой 20-летний возраст, она храбро смотрела в глаза врагу, стоя за массивным пулеметом. Свой последний вздох она сделала 15 октября 1943 года в бою под Невелем", - оставляют комментарии подписчицы.

"Девушки-батыры, великие женщины Казахстана - Айтолкын, дочь султана Абылая, Есенбике, дочь Карасай батыра и Айбике, дочь Буланбай батыра участвовали в ожесточенных боях против джунгаров. Жена Кабанбай батыра - Гаухар - и вовсе возглавляла разведывательный отряд. Вместе с мужем она приняла участие во всех крупных сражениях того времени. Через десятилетия на поле боя была отправлена и их дочь Назым", - пишут другие.

Однако комментарии оставили и сторонники актера, поддерживающие его мнение.

Напомним, мистический триллер "Жезтырнақ" вышел на экраны в ноябре этого года. Жезтырнаки — мифические существа из казахских сказок, в существование которых не верят. Эти истории передавались среди казахов из поколения в поколение. Жезтырнак (или Жез Тырнак - "медный коготь", каз.) — это демоническое существо в женском облике.

Согласно сюжету, алматинский парень Мирас влюбляется в успешную, красивую Айну из богатой семьи. Однако выясняется, что девушка является потомком жезтырнаков.