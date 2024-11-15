Ученые: Человечество должно сократить производство пластика из-за угрозы окружающей среде

Новое исследование показало, что для решения проблемы загрязнения окружающей среды необходимо сократить глобальное производство пластика, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Анализ, приуроченный к предстоящим переговорам по созданию первого международного договора о пластиковых отходах, указывает на необходимость уменьшения объемов производства пластика. Ведущий автор исследования Сэмюэль Поттингер предупреждает, что без ограничений к 2050 году объем неправильно утилизированных пластиковых отходов, вредных для здоровья, удвоится и достигнет 121 млн тонн.

Ожидается, что выбросы парниковых газов от производства и утилизации пластика также вырастут на 37% за этот период, если не будут приняты меры по сокращению производства.

Исследование предлагает комплексный подход для снижения загрязнения: ограничение глобального производства пластика, инвестиции в переработку, налог на упаковку и обязательная утилизация. Эти меры позволят сократить количество неправильно утилизированных отходов на 91% к 2050 году и уменьшить выбросы, связанные с пластиком, примерно на треть.

Работа была опубликована в Science перед переговорами ООН в Пусане, Южная Корея, где страны обсудят пути сокращения пластикового загрязнения.