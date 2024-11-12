"Истощение эго": как профессиональное выгорание влияет на человека, рассказали ученые

Выгорание на работе может привести к состоянию "истощения эго", при котором у человека ослабляются способности к самоконтролю и принятию решений, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По словам исследователей, выгорание истощает мозговые области, отвечающие за контроль импульсов, что мешает человеку управлять своим поведением. Эти выводы соответствуют теории "истощения эго" — спорной концепции, согласно которой сила воли — ограниченный ресурс, который истощается при необходимости принимать множество решений подряд.

Авторы исследования предполагают, что трудоголикам следует делать перерывы после длительной умственной нагрузки. Хотя идея «истощения эго» существует давно, она подвергается критике, так как после ряда исследований ее так и не смогли доказать.

Эрика Ордали из Школы передовых исследований в Лукке, Италия, подчеркнула, что многие исследования в этой области основаны на коротких заданиях и поэтому не дают полной картины.