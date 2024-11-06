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Ученые запустили в космос первый в мире деревянный спутник

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Планета Земля закрывает Солнце
Планета Земля. Иллюстративное фото: pixabay.com

Первый в мире деревянный спутник был запущен в космос в рамках исследования по использованию древесины для сокращения количества космического мусора, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian. 

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Ученые из Киотского университета ожидают, что древесный материал сгорит, когда устройство вернется в атмосферу, что потенциально позволит избежать образования металлических частиц при возвращении отслужившего свой срок спутника на Землю.

По словам разработчиков, зачастую именно металлические частицы становятся космическим мусором и негативно влияют на окружающую среду и телекоммуникации.

Ширина каждой стороны экспериментального спутника, похожего на коробку и получившего название LignoSat, составляет всего 10 см.

Центр космонавтики при Киотском университете сообщил, что запуск состоялся на беспилотной ракете SpaceX с космодрома Кеннеди во Флориде. Спутник, установленный в специальном контейнере, подготовленном Японским агентством аэрокосмических исследований, благополучно полетел в космос. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2183696-uchenye-zapustili-v-kosmos-pervyy-v-mire-derevyannyy-sputnik/

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