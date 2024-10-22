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Ученые предупредили, что лесные пожары в будущем будут уносить 12 тысяч жизней в год

Опубликовано:

Лес после пожара
Иллюстративное фото: Pexels

Лесные пожары могут уносить 12 тысяч жизней в год, предупреждают ученые. Вдыхание дыма становится все более опасным, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Новое исследование показало, что дымовое загрязнение от лесных пожаров, усилившихся из-за глобального потепления, может привести к гибели 12 тысяч человек ежегодно. Вдыхание дыма становится все более опасным по мере того, как лесные пожары охватывают большие территории.

Особенно сильное влияние дым окажет на здоровье людей в Австралии, Южной Америке, Европе и бореальных лесах Азии, согласно результатам другого исследования, основанного на моделировании.

Ученые также выяснили, что с 2003 по 2019 годы глобальное потепление увеличило площадь выгоревших земель на 16%. Однако действия человека, такие как расчистка лесов под дороги и сельское хозяйство, сократили общие масштабы пожаров на 19%. Оба исследования были опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2177238-uchenye-predupredili-chto-lesnye-pozhary-v-budushchem-budut-unosit-12-tysyach-zhizney-v-god/

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