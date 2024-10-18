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Американские ученые заявили, что женщины стали чаще делать тату по сравнению с мужчинами

Опубликовано:

Девушка с тату
Девушка с тату. Иллюстративное фото: pexels.com

Американские ученые заявили, что в последние годы женщины стали чаще делать татуировки, чем мужчины. По их данным, треть американцев имеет хотя бы одну тату, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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По данным Pew Research Center, в настоящее время 38% американских женщин имеют татуировки, что превышает долю мужчин с татуировками — 27%. В общей сложности почти треть американцев имеет хотя бы одну татуировку, причем среди женщин в возрасте от 18 до 29 лет этот показатель составляет 56%, а среди женщин от 30 до 49 лет — 53%.

Рост популярности татуировок среди женщин отражает изменение культурных норм. Сегодня татуировки считаются символом расширения прав, идентичности и личных ценностей. Для многих женщин татуировки становятся способом выразить важные события в жизни или справиться с травмой, включая потерю ребенка.

"Раньше татуировки делали только джазовые музыканты и моряки, среди которых почти не было женщин", — отмечает Синди Л. Фарли, исследователь из Школы сестринского дела Джорджтаунского университета.

Шери Ван Хувер, профессор Университета Томаса Джефферсона, добавляет, что татуировки для женщин часто имеют глубоко личное значение, особенно в случае нанесения на место шрамов после мастэктомии, или для увековечения имен детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2175867-amerikanskie-uchenye-zayavili-chto-zhenshchiny-stali-chashche-delat-tatu-po-sravneniyu-s-muzhchinami/

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