Как Сингапуру удалось стать страной долгожителей, рассказали эксперты

Эксперты заявили, что продолжительность жизни граждан Сингапура увеличилась благодаря тому, что правительство ставит в приоритет качество жизни людей, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Согласно правительственным данным, продолжительность жизни в Сингапуре за последние 60 лет значительно возросла. Если рожденный в 1960 году сингапурец мог рассчитывать прожить до 65 лет, то ребенок, родившийся в 2020-х годах, вероятно, доживет до 86 лет. С 2010 по 2020 годы число долгожителей в стране удвоилось, что стало результатом целенаправленных правительственных инициатив и инвестиций в здравоохранение.

В августе 2023 года Сингапур стал шестой мировой "Голубой зоной" — регионом, где люди живут долго и качественно.

В эту категорию также входят Икария в Греции, Окинава в Японии, Никоя в Коста-Рике, Сардиния в Италии и Лома-Линда в США. Финансовый консультант Фирдаус Сьязвани отметил, что политика правительства по борьбе с курением, включая высокие налоги и запреты на курение в общественных местах, существенно улучшила здоровье граждан.

Однако, несмотря на высокий уровень жизни, Сингапур является одним из самых дорогих городов для проживания. Аналитики Mercer ставят его на второе место после Гонконга по стоимости жизни.