Умерла художница, нарисовавшая "Простоквашино", "Жил-был пес" и другие картины "Союзмультфильма"

В ночь на 4 октября в возрасте 90 лет умерла художник-мультипликатор Марина Восканьянц, которая больше 30 лет проработала в "Союзмультфильме", передает NUR.KZ.

Информация об этом появилась в Telegram-канале шеф-редактора студии "Союзмультфильм", заслуженного работника культуры России Сергея Капкова.

"Сегодня ночью ушла еще одна легенда "Союзмультфильма", потрясающий художник-аниматор Марина Константиновна Восканьянц", - написал он.

Капков отметил, что имя Восканьянц значится в титрах таких лент, как "Большие неприятности", "Три толстяка", "Дюймовочка", "Сказка о золотом петушке", "Фильм, фильм, фильм", "Бременские музыканты", "В стране невыученных уроков", "Конек-Горбунок", "Голубой щенок", "Трое из Простоквашино", "Волшебное кольцо", "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес" и других, вплоть до последних фильмов Туркуса.

Марина Восканьянц специализировалась преимущественно на танцевальных сценах. Ее "визитка" - гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней елки в картине Бориса Степанцева "Щелкунчик".

Сергей Капков рассказал также, что увлечение художницы мультипликацией началось с ее 5 лет, в 1939 году, когда она впервые увидела мультфильмы - шедевры Уолта Диснея.

"Перед началом сеанса в кинотеатре шел концерт. "Какой-то мальчик лет семи, в красной рубашке, подпоясанный золотым кушачком, танцевал. Что он танцевал? Очевидно, русскую пляску. И я даже не знаю, что сильнее на меня подействовало – Дисней или этот мальчик…" - цитирует Капков художницу.

Танцы и мультипликация - две страсти, которые остались с художницей навсегда. Поскольку из-за бронхиальной астмы она была освобождена от всех физических нагрузок, Марина поступила в Студию гармонической гимнастики к Людмиле Алексеевой, где занималась с 1955 года, а с 1980-го стала сама преподавать ее в Студии при Московском Доме ученых. А параллельно - "танцевать" в мультфильмах.

"Марина Константиновна Восканьянц прожила долгую жизнь, стала заслуженным художником РФ, получила почетный приз Суздальского фестиваля за вклад в профессию, воспитала прекрасную дочь Таню Подгорскую, которая пошла по маминым стопам. И стала легендой. Светлая память…", - заканчивает свою публикацию в память Восканьянц шеф-редактор "Союзмультфильма".

О киностудии "Союзмультфильм"

На сайте студии сообщается, что "Союзмультфильм" - это советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, ведущая свою историю с 1936 года.

История киностудии

10 июня 1936 года основана киностудия "Союздетмультфильм". Студия выпускает первый мультфильм - "В Африке жарко".

В 1937 году "Союздетмультфильм" лишается приставки "дет" и становится "Союзмультфильмом". А еще выпускает первый цветной фильм - "Сладкий пирог". Выходят классические мультфильмы по сказкам Корнея Чуковского: "Мойдодыр", "Муха-Цокотуха", "Бармалей", "Лимпопо" и другие.

В первые месяцы Великой Отечественной войны все творческие группы переключаются на съемки агитационных фильмов. Многие сотрудники студии уходят на фронт.

В 1945 году выходит первый полнометражный фильм - "Пропавшая грамота". Студия полностью переходит на производство цветной анимации.

В 1947 году киностудия получает первую международную награду: на кинофестивале в Венеции фильм Мстислава Пащенко "Песенка радости" удостоен бронзовой медали "За лучший анимационный фильм".

В 1950-х годах начинается производство кукольных фильмов. Знаковые работы студии в тот период: "Карандаш и Клякса - веселые охотники" (1954 г.), "Снежная королева", получившая множество фестивальных наград и оказавшая значительное влияние на мировую анимацию.

В 1961 году начинается "эстетический поворот" в мультипликации. На экраны выходят фильмы "Большие неприятности", "Ключ", "Две сказки", "Дикие лебеди", "Летающий пролетарий", "История одного преступления".

В 1967-1969 годах появляются главные герои советской мультипликации: "Маугли", "Малыш и Карлсон", "Умка", "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "Винни-Пух", "Крокодил Гена".

В 1972 году Вячеслав Котеночкин объявляет законченным свой четырехсерийный мультфильм "Ну, погоди!". Но на студию обрушивается шквал писем от несогласных зрителей, и мультсериал продолжается.

В 1980-е годы работы студии завоевывают в общей сложности более 150 призов и дипломов международных и отечественных фестивалей. Количество фильмов превышает тысячу. Знаковые картины того времени: "Жил-был пес", "Конфликт", "Возвращение блудного попугая", "Осторожно, обезьянки!", "Сказка о царе Салтане", первый из трех фильмов о приключениях пингвиненка Лоло - совместная постановка советских и японских мультипликаторов под руководством режиссеров Геннадия Сокольского и Кэндзи Есида.

В 1989 году "Союзмультфильм" получает статус арендного предприятия и в течение ближайших десяти лет существует как производственная база для других студий. Производство почти остановлено.

В 2001 году начинается работа над полнометражным кукольным фильмом "Гофманиада".

С 2010 года происходит техническое переоснащение студии. К сотрудничеству приглашены талантливые молодые режиссеры. Фильмы студии получают более 50 фестивальных призов.

В 2018 году выходит первая серия мультсериала "Простоквашино" - перезапуска классической серии фильмов о Дяде Федоре, Матроскине и Шарике.

В период с 2020 года на киностудии активно развиваются вселенные анимационных сериалов. "Оранжевая корова", "Зебра в клеточку", "Монсики", "Приключения Пети и Волка", "Ну, погоди! Каникулы", "Умка" и другие проекты.

Выходят полнометражные анимационные фильмы "Суворов. Великое путешествие" и "Чинк: хвостатый детектив", а также игровой художественный фильм "Чебурашка".