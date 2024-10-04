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Ученые заявили, что лесные пожары ускоряют глобальное потепление

Опубликовано:

Лесной пожар
Лесной пожар. Иллюстративное фото: pexels.com

Исследование британских ученых показало, что лесные пожары приближают глобальное потепление. Из-за них снижается способность деревьев поглощать углерод, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Авторы исследования предупреждают, что эта тенденция уже приблизилась к критическому порогу или даже превысила его. Это означает, что пожары могут начать вызывать серьезные изменения в лесных экосистемах и снижать способность деревьев поглощать углерод.

Метеобюро Великобритании, возглавившее исследование, заявило, что тревожный глобальный эффект стал заметен при повышении температуры на 1,34°C. В 2023 и 2024 годах, признанных самыми жаркими за всю историю наблюдений, лесные пожары охватили Бразилию, США, Грецию, Португалию и даже районы за Полярным кругом.

Пожары наносят двойной удар по климату: они не только выбрасывают углерод из сгоревших деревьев, но и снижают способность лесов поглощать углекислый газ.

Усиливающиеся засухи и сокращение сезонов дождей из-за повышения глобальной температуры делают леса более уязвимыми для пожаров, что особенно проявляется в Южной Америке, где леса расчищаются под сельское хозяйство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2169697-uchenye-zayavili-chto-lesnye-pozhary-uskoryayut-globalnoe-poteplenie/

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