Ученые: Мужчины чаще женщин сталкиваются с одиночеством в старости

Американские ученые заявили, что мужчинам следует укреплять дружеские связи в зрелом возрасте, чтобы на пенсии не столкнуться с одиночеством, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Ученые из Гарварда заявили, что пожилые мужчины, живущие в одиночестве, находятся в менее выгодном положении по сравнению с пожилыми женщинами, оказавшимися в схожих обстоятельствах. Исследования показывают, что у мужчин, как правило, меньше друзей, чем у женщин, и они менее склонны заводить новые знакомства. Часто они неохотно просят о помощи.

Гарвардское исследование, которое проводилось на протяжении восьми десятилетий, было сосредоточено на образе жизни сотен мужчин. Его результаты показали, что мужчины на пенсии с большей вероятностью могут столкнуться с одиночеством по сравнению с женщинами.

Психиатр Роберт Уолдингер, который руководил данным исследованием, заявил, что мужчинам в зрелом возрасте необходимо не только включать в жизнь больше физической активности, но и укреплять социальные связи. Поскольку, овдовев, многие мужчины оказываются в полном одиночестве, так как не имеют друзей.

По данным Бюро переписи населения США 2022 года, каждый пятый американец в возрасте от 65 до 74 лет живет один. Почти 40% этих мужчин разведены, 31% овдовели, а 21% никогда не были женаты.