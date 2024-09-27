Музей Австралии защитил в суде свое право не пускать мужчин на одну из выставок

Австралийский музей Mona отстоял в суде свое право не допускать мужчин на выставку Ladies Lounge открытую исключительно для женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Музей старого и нового искусства Тасмании (Mona) выиграл апелляцию в Верховном суде штата, защитив свое решение о запрете посещения выставки мужчинами.

Выставка Ladies Lounge была создана для того, чтобы предоставить женщинам пространство для общения и подчеркнуть исторический контекст, когда им не позволяли посещать пабы.

Выставка была закрыта в апреле после того, как Гражданский и административный трибунал Тасмании постановил, что музей обязан допускать мужчин, удовлетворив жалобу жителя Сиднея, который заявил, что в его отношении была допущена дискриминация по признаку пола.

Однако в пятницу Верховный суд решил, что запрет на посещение выставки мужчинами не нарушает антидискриминационные законы штата. Суд опирался на статью закона, позволяющую такие действия, если они направлены на содействие равным возможностям для группы людей, находящихся в неблагоприятном положении или обладающих особыми потребностями.

"Выставка Ladies Lounge может рассматриваться как способ обеспечить равные возможности, подчеркнув, как их отсутствие обычно проявляется в обществе.

Это дает женщинам редкую возможность испытать, что значит быть в привилегированном положении за счет отказа мужчинам в доступе в женское пространство", — сказал судья Шейн Маршалл в своём заключении.