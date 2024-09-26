Новый тренд: "Седьмой канал" запускает короткие вертикальные сериалы

"Седьмой канал" сообщил о запуске нового тренда в Казахстане - вертикальных телесериалов продолжительностью от 2 до 4 минут, передает NUR.KZ.

Этот формат, с эпизодами продолжительностью от 2 до 4 минут, идеально подходит для цифрового потребления, особенно на мобильных устройствах, и станет важным шагом в заполнении цифрового пространства качественным контентом.

Премьера нового формата состоится 30 сентября 2024 года, серии будут выходить ежедневно, чтобы поддерживать интерес аудитории.

Первый проект под названием «Құтқару қызметі» состоит из 30 серий и рассказывает историю четырех сотрудников службы спасения. Реальные события, на которых основаны серии, демонстрируют важность оперативной и слаженной работы спасателей в условиях, когда каждая минута на счету.

Для поддержания интереса зрителей «Седьмой канал» планирует выпускать по две серии ежедневно, обеспечивая регулярное обновление контента. Вертикальные короткие сериалы уже пользуются популярностью в других странах, например, в Китае, где зрители охотно покупают доступ к таким проектам.

"Интерес к коротким форматам особенно возрос благодаря популярности платформы TikTok, где зрители привыкли к динамичным и лаконичным видео, которые стали частью повседневной жизни. Этот тренд задает новый стандарт потребления контента, и “Седьмой канал” активно адаптируется к этим изменениям.

Наши вертикальные сериалы позволят зрителям получать качественный контент в удобном для них формате. Следующим шагом станет дублирование сериала на разные языки для привлечения зарубежной аудитории", - сообщил представитель пресс-службы «Седьмого канала».