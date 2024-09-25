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Женщинам в Японии хотят разрешить не брать фамилию мужа после свадьбы

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Женщина в Токио
Женщина в Токио. Иллюстративное фото: PHILIP FONG/AFP via Getty Images

Споры о праве замужних женщин сохранять девичью фамилию после вступления в брак вновь обострились в Японии, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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В середине августа премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что не будет участвовать в выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП), которые состоятся 27 сентября.

Это вызвало активную борьбу среди членов ЛДП за пост, и одной из обсуждаемых тем стал вопрос о том, должны ли супруги носить одинаковую фамилию. По закону, принятому ещё в эпоху Мэйдзи (до 1912 года), супруги в Японии обязаны иметь одну фамилию.

Хотя теоретически они могут выбрать фамилию мужа или жены, в 95% случаев женщины берут фамилию мужа. Некоторые депутаты считают это требование одним из самых спорных вопросов в контексте прав женщин.

В этом году за пост премьер-министра борются девять кандидатов, что является рекордным числом. При этом в выборах участвуют две женщины, а также два мужчины моложе 50 лет.

Самым молодым кандидатом является 43-летний Синдзиро Коидзуми, который пообещал в первый год своего премьерства принять закон, позволяющий супругам сохранять разные фамилии.

В течение последних 30 лет реформаторы как внутри ЛДП, так и в оппозиции предлагали изменить закон о фамилиях супругов. Два дела уже дошли до Верховного суда Японии, который постановил, что решение должен принимать парламент. В настоящее время третье дело рассматривается в окружных судах Токио и Саппоро.

Ранее профессор экономики Университета Тохоку Хироши Есида заявил, что, если власти Японии продолжат настаивать на том, чтобы семейные пары носили одну и ту же фамилию, через 500 лет, к 2531 году каждый гражданин Японии будет известен как Сато-сан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2165790-zhenshchinam-yaponii-hotyat-razreshit-ne-brat-familiyu-muzha-posle-svadby/

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