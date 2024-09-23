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Почему в Японии так медленно внедряется четырехдневная рабочая неделя, рассказали эксперты

Опубликовано:

Япония
Япония. Иллюстративное фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Власти Японии усилили попытки перевести компании на четырехдневную рабочую неделю, однако эта инициатива встречает сопротивление со стороны населения, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Недавно правительство Японии запустило кампанию по реформированию рынка труда и продвижению гибкого графика. Для поддержки этой программы Министерство труда предоставляет субсидии и бесплатные консультации для компаний.

Ещё в 2021 году правительство высказалось в пользу четырехдневной рабочей недели. Хотя законодатели поддержали эту идею, переход на новый формат не стал обязательным — компании могут сами принимать решение. Однако за три года на четырехдневную неделю перешло лишь небольшое количество компаний.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, только 8% японских компаний разрешают сотрудникам брать три или более выходных в неделю.

Большинство компаний, внедривших четырехдневную неделю, являются филиалами международных корпораций. Например, Microsoft Japan уже перешла на новый график

"Японцы работают сверхурочно по культурным и социальным причинам, и трудно ожидать, что они быстро откажутся от этих привычек", — сказал Тим Крейг, автор книги о японском подходе к труду.

По его словам, для многих японцев работа имеет огромное значение, так как они видят в ней важнейшую часть своей жизни. Эксперт считает, что потребуется долгий период времени, чтобы сделать четырехдневную рабочую неделю популярной в Японии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2164692-pochemu-v-yaponii-tak-medlenno-vnedryaetsya-chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-rasskazali-eksperty/

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