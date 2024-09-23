Почему в Японии так медленно внедряется четырехдневная рабочая неделя, рассказали эксперты

Власти Японии усилили попытки перевести компании на четырехдневную рабочую неделю, однако эта инициатива встречает сопротивление со стороны населения, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Недавно правительство Японии запустило кампанию по реформированию рынка труда и продвижению гибкого графика. Для поддержки этой программы Министерство труда предоставляет субсидии и бесплатные консультации для компаний.

Ещё в 2021 году правительство высказалось в пользу четырехдневной рабочей недели. Хотя законодатели поддержали эту идею, переход на новый формат не стал обязательным — компании могут сами принимать решение. Однако за три года на четырехдневную неделю перешло лишь небольшое количество компаний.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, только 8% японских компаний разрешают сотрудникам брать три или более выходных в неделю.

Большинство компаний, внедривших четырехдневную неделю, являются филиалами международных корпораций. Например, Microsoft Japan уже перешла на новый график

"Японцы работают сверхурочно по культурным и социальным причинам, и трудно ожидать, что они быстро откажутся от этих привычек", — сказал Тим Крейг, автор книги о японском подходе к труду.

По его словам, для многих японцев работа имеет огромное значение, так как они видят в ней важнейшую часть своей жизни. Эксперт считает, что потребуется долгий период времени, чтобы сделать четырехдневную рабочую неделю популярной в Японии.