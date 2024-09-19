Ученые заявили, что спутники Starlink мешают научным изысканиям

Ученые из Нидерландов заявили, что радиоволны от большого числа спутников Starlink затрудняют исследования космоса, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Исследователи из Нидерландов утверждают, что сеть спутников Илона Маска создает помехи для радиотелескопов, мешая учёным наблюдать Вселенную. Новое поколение спутников Starlink, которые обеспечивают высокоскоростной интернет по всему миру, создает больше помех, чем другие спутники.

Нидерландский институт радиоастрономии (ASTRON) отмечает, что тысячи орбитальных спутников "ослепляют" радиотелескопы, что может препятствовать астрономическим исследованиям. Компания SpaceX, владеющая Starlink, не предоставила комментариев по этому поводу.

Спутники обеспечивают широкополосный интернет, в том числе в Украине, где тесты в 2022 году показали, что Starlink может предоставлять скорость интернета в четыре раза выше средней, согласно данным Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта.

Однако, по мнению учёных, эти спутники мешают научным исследованиям.

"С каждым новым запуском спутников мы видим всё меньше неба. Мы изучаем чёрные дыры в центрах галактик и наблюдаем за самыми ранними галактиками, находящимися на миллионах световых лет от нас, а также исследуем экзопланеты, и спутники мешают этим исследованиям", — рассказала профессор Джессика Демпси, директор ASTRON.