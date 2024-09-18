Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Количество электрокаров на дорогах Норвегии впервые превысило количество бензиновых авто

Опубликовано:

Электрокар
Электрокар. Иллюстративное фото: Janine Schmitz/Photothek via Getty Images

В Норвегии впервые количество электромобилей на дорогах превысило число автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно данным Норвежской дорожной федерации (OFV), из 2,8 млн зарегистрированных частных автомобилей в стране 754 303 являются полностью электрическими, а 753 905 — работающими на бензине. Несмотря на то, что дизельные автомобили по-прежнему остаются самыми многочисленными (около 1 миллиона), их продажи стремительно сокращаются.

"Это историческое событие. 10 лет назад мало кто мог предположить, что такое произойдет. Электрификация автопарка легковых автомобилей происходит быстрыми темпами, и Норвегия стремительно движется к тому, чтобы стать первой страной, где электромобили будут доминировать на дорогах", — заявил директор OFV Эйвинд Сольберг Торсен.

Примечательно, что Норвегия, будучи крупным производителем нефти и газа, поставила перед собой цель — к 2025 году все новые автомобили, продаваемые в стране, должны быть с нулевым уровнем выбросов. Эта цель на 10 лет опережает аналогичную задачу, поставленную Европейским союзом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2162872-kolichestvo-elektrokarov-na-dorogah-norvegii-vpervye-prevysilo-kolichestvo-benzinovyh-avto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie