Количество электрокаров на дорогах Норвегии впервые превысило количество бензиновых авто
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В Норвегии впервые количество электромобилей на дорогах превысило число автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
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Согласно данным Норвежской дорожной федерации (OFV), из 2,8 млн зарегистрированных частных автомобилей в стране 754 303 являются полностью электрическими, а 753 905 — работающими на бензине. Несмотря на то, что дизельные автомобили по-прежнему остаются самыми многочисленными (около 1 миллиона), их продажи стремительно сокращаются.
"Это историческое событие. 10 лет назад мало кто мог предположить, что такое произойдет. Электрификация автопарка легковых автомобилей происходит быстрыми темпами, и Норвегия стремительно движется к тому, чтобы стать первой страной, где электромобили будут доминировать на дорогах", — заявил директор OFV Эйвинд Сольберг Торсен.
Примечательно, что Норвегия, будучи крупным производителем нефти и газа, поставила перед собой цель — к 2025 году все новые автомобили, продаваемые в стране, должны быть с нулевым уровнем выбросов. Эта цель на 10 лет опережает аналогичную задачу, поставленную Европейским союзом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2162872-kolichestvo-elektrokarov-na-dorogah-norvegii-vpervye-prevysilo-kolichestvo-benzinovyh-avto/