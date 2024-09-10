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Продажи колясок для собак превысили продажи детских колясок в Южной Корее

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Собаки в коляске
Коляска для собак. Иллюстративное фото: PEDRO PARDO/AFP via Getty Images

Объем продаж колясок для собак впервые превысил объем продаж детских колясок в Южной Корее, стране с самым низким в мире уровнем рождаемости, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Согласно данным Gmarket, одного из крупнейших интернет-ритейлеров Южной Кореи, в 2023 году объем продаж колясок для домашних животных впервые превысил объем продаж детских колясок. Эта тенденция сохранилась и в первые шесть месяцев 2024 года.

В настоящее время коэффициент рождаемости в Южной Корее достиг рекордно низкого уровня — 0,72. Это в три раза меньше, чем необходимо для поддержания численности населения. Министр труда Ким Мун Су заявил, что современные молодые люди не хотят строить отношения друг с другом и вместо этого предпочитают заводить домашних животных.

Недавний опрос показал, что каждая вторая южнокорейская женщина в возрасте от 20 до 49 лет не планирует заводить детей, ссылаясь на финансовые ограничения. Между тем, в стране растет количество мест, куда можно приходить с домашними животными.

Как отмечают журналисты WSJ, призыв центрального правительства Южной Кореи к молодому поколению выбирать детей вместо домашних животных выглядит противоречиво, так как президент страны Юн Сок Ель и его супруга не имеют детей, но являются владельцами десяти питомцев, среди которых есть и собаки, и кошки.

Тем не менее, в июне в стране было объявлено демографическое чрезвычайное положение из-за низкой рождаемости. Министерствам поручено решить проблему резкого снижения рождаемости, чтобы избежать экзистенциального кризиса, с которым может столкнуться страна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2159535-prodazhi-kolyasok-dlya-sobak-prevysili-prodazhi-detskih-kolyasok-v-yuzhnoy-koree/

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