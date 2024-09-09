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Европейские климатологи заявили, что лето 2024 года стало самым жарким за всю историю

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Мужчина держит в руках стакан воды и смартфон с прогнозом погоды
Жара. Иллюстративное фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Эксперты Европейской климатической службы "Коперник" заявили, что лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений, побив рекорд прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Европейская климатическая служба "Коперник" сообщила, что средняя глобальная температура, зафиксированная с июня по август в Северном полушарии, стала самой высокой за всю историю наблюдений.

Температура, зарегистрированная летом 2024 года, оказалась на 0,69 градуса Цельсия выше среднего показателя за период 1991-2020 годов. Это превышает предыдущий рекорд за июнь-август 2023 года, когда температура была на 0,66 градуса выше среднего базового уровня.

Саманта Берджесс, заместитель директора службы, заявила, что в мире за три месяца были зафиксированы самые жаркие июнь и август, самый жаркий день и самое жаркое лето за всю историю наблюдений.

"Череда рекордных температур увеличивает вероятность того, что 2024 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений", — говорится в заявлении Берджесс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2159043-evropeyskie-klimatologi-zayavili-chto-leto-2024-goda-stalo-samym-zharkim-za-vsyu-istoriyu/

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